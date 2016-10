EANS-News: Binder+Co Aktiengesellschaft / Umtauschverfahren der Binder+Co-Aktie

Gleisdorf, 3. Oktober 2016



In der ordentlichen Hauptversammlung vom 12. April 2016 wurde

beschlossen, die Satzung der Binder+Co AG in den §§ 4, 21 und 24

dergestalt zu ändern, dass an die Stelle von Inhaberaktien

Namensaktien treten. Diese Satzungsänderung wurde am 30. Juli 2016 im

Firmenbuch der Binder+ Co AG eingetragen, wodurch die Inhaberaktien

der Aktionäre der Binder+Co AG, die durch eine veränderbare

Sammelurkunde mit den Nummern 1 bis 3.750.000 ISIN AT000BINDER3

verbrieft sind, inhaltlich unrichtig wurden.



Deshalb hat die Binder+Co AG ihre Aktionäre am 1. August 2016 über

die UniCredit Bank Austria AG aufgefordert, ihre depotverwahrten

Inhaberaktien bis zum 30. September 2016 gegen effektive Namensaktien

umzutauschen.



Dieser Aufforderung sind bis dato noch nicht alle Aktionäre der

Gesellschaft nachgekommen.



Die Binder+Co AG beabsichtigt nun - nach Vorliegen der gerichtlichen

Genehmigung -, das Kraftloserklärungsverfahren einzuleiten. Dabei

werden jene Aktionäre, die ihr depotführendes Kreditinstitut noch

nicht angewiesen haben, ihre Inhaberaktien zum Umtausch in

Namensaktien einzureichen, gemäß § 67 Abs. 2 AktG i.V.m. § 58 Abs. 2

AktG durch dreimalige Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung

aufgefordert, ihre auf Inhaber lautenden Stückaktien in der Zeit vom

13. Oktober 2016 (Tagesbeginn) bis 31. Jänner 2017 (Tagesablauf) zum

Umtausch in neue, auf Namen lautende Aktienurkunden einzureichen.



Jene Aktien, die ungeachtet der dreimaligen Aufforderung nicht

fristgerecht bis 31. Jänner 2017 (Tagesablauf) zum Umtausch in

Namenaktien eingeliefert worden sind, werden sodann für kraftlos

erklärt.



Informationen zum Umtausch sind auch auf der Website der Gesellschaft

unter www.binder-co.at in der Rubrik Binder+Co-Aktie zu finden.



Die Binder+Co Gruppe Binder+Co ist als Spezialist für Aufbereitungs-,

Umwelt- und Verpackungstechnik Weltmarktführer in den Bereichen

Siebtechnik und Glasrecycling. Die Binder+Co Gruppe besteht aus der

Binder+Co AG, den vier 100%-Töchtern Comec-Binder S.r.l., Bublon

GmbH, Binder+Co Machinery (Tianjin) Ltd. und Binder+Co USA Inc. sowie

dem Joint Venture Statec Binder GmbH (50,7 %).



Kommentare zur Pressemitteilung