"Friesland - Der Rückkehrer": Drehstart für ZDF-Samstagskrimi mit Florian Lukas und Sophie Dal (FOTO)

(ots) -

In Leer/Ostfriesland starten am Donnerstag, 6. Oktober 2016, die

Dreharbeiten zum fünften Film der ZDF-Samstagskrimireihe "Friesland"

mit dem Arbeitstitel "Der Rückkehrer". Weitere Drehorte sind

Greetsiel, Norderney, Köln und Umgebung. Neben Florian Lukas, Sophie

Dal, Theresa Underberg, Holger Stockhaus und Felix Vörtler spielen

Roman Knizka, Christian Näthe, Friederike Linke, Jürgen B. Heinrich

und andere. Markus Sehr führt erneut Regie, das Buch schrieb wieder

Timo Berndt.



Nach verbüßter Haftstrafe wegen Einbruchs und Totschlags kehrt

Arne Terjehusen zurück nach Leer. Kaum angekommen, bricht er in die

Apotheke von Insa Scherzinger (Theresa Underberg) ein und wird dabei

von Streifenpolizist Jens Jensen (Florian Lukas) überrascht. Arne

geht auf Jens los. Kollegin Süher Özlügül (Sophie Dal) greift zur

Waffe und erschießt Terjehusen aus Notwehr.



Der Tod des Einbrechers ruft Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler)

auf den Plan. Was wollte Arne in der Apotheke? Als Süher das Handy

des Einbrechers checkt, findet sie Videoaufnahmen, die die "Heulinger

Meeresfrucht-Spedition" zeigen. Dort stoßen Süher und Jens auf die

Leiche des Firmeninhabers. Hat Arne den Spediteur umgebracht? Die

polizeilichen Ermittlungen - mitsamt Insas forensischer Expertise und

den wertvollen Insider-Infos von Bestatter Habedank (Holger

Stockhaus) - führen Jens und Süher ins Krabbenfischer-Milieu.



Es produziert Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH, Sabine de Mardt

und Anton Moho, Köln. Martin R. Neumann ist der verantwortliche

ZDF-Redakteur. Die Dreharbeiten dauern bis 10. November 2016. Ein

Sendetermin steht noch nicht fest.



http://samstagskrimis.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://www.facebook.com/zdfkrimi



Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 669-85180,



Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/friesland







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 55842-6-1ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.10.2016 - 09:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1407428

Anzahl Zeichen: 2508

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 55842-6-1ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung