Unterföhring, 3. Oktober 2016. Rund vier Millionen Muslime leben

aktuell in Deutschland. Doch angesichts der Flüchtlingskrise und

islamistisch motivierter Terroranschläge im In- und Ausland werden

Ressentiments gegen Muslime stärker. In "Schwarz, Rot, Burka - wie

islamisch ist Deutschland? Der Faktencheck mit Claus Strunz" will

Journalist Claus Strunz klären, wie stark der Einfluss des Islams in

Deutschland wirklich ist - und welche positiven und negativen

Auswirkungen dies nach sich zieht: "Nur, wenn wir Probleme ohne

jegliche Schönrednerei oder Verharmlosung klar benennen und klare,

unmissverständliche Konsequenzen daraus ziehen, werden wir sie lösen

können." Auf Basis aktueller Umfragen analysieren Claus Strunz und

sein Team die aktuelle Stimmungslage. Propagiert der Islam

tatsächlich Hass und Gewalt oder werden die Lehren von radikalen

Islamisten, einer klaren Minderheit unter den Muslimen, fehlgedeutet

und missbraucht? Inwieweit ist die deutsche Gesellschaft bereit,

muslimische Besonderheiten wie Kopftuch und Muezzin-Ruf zu

akzeptieren? In Gesprächen mit deutschen Muslimen und Nicht-Muslimen,

mit Experten sowie politischen und gesellschaftlichen

Verantwortungsträgern wie Innenminister Thomas de Maizière und

Islamexperte Abdel-Hakim Ougri klären sie: Woher kommen die

Vorurteile, Ängste und Befürchtungen?



"Schwarz, Rot, Burka - wie islamisch ist Deutschland? Der Faktencheck

mit Claus Strunz", am Dienstag, 4. Oktober 2016, um 23:10 Uhr in

SAT.1.



