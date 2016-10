Europäische Regierungen geben Wunsch der Bürger nach mehr Digitalisierung der Verwaltung vorsichtig nach / eGovernment Benchmark Report der EU-Kommission: Deutschland leicht über EU-Durchschnitt (FOTO)

Europas öffentlicher Sektor muss den Ausbau seiner

Online-Dienstleistungen spürbar beschleunigen, um die Erwartungen der

Bürger und Unternehmen an digitale Verwaltungsdienste zu erfüllen.

Der dreizehnte eGovernment Benchmark Report offenbart eine "digitale

Diagonale", eine Reihe von Ländern vom Süd-Westen in den Nord-Osten

Europas, die hierbei über dem europäischen Durchschnitt liegen. "Die

digitale Diagonale weist Länder aus, die bei ihrem Ausbau von

eGovernment-Angeboten kontinuierlich Fortschritte machen. In einem

grenzüberschreitenden digitalen Markt dürfen jedoch die restlichen

Länder nicht abgehängt werden. Das gilt auch innerhalb Deutschlands,

wo unsere föderale Struktur ähnliche Entwicklungen produzieren

könnte", sagt Marc Reinhardt, Leiter Public Sector bei Capgemini in

Deutschland, einem der Mitautoren der Studie für die Europäische

Kommission.



Aufschließen statt abhängen: Digitale Diagonale läuft durch Europa



Seit 2001 untersucht die Europäische Kommission, wie öffentliche

Dienste in Europa "doppelt so gut, in der Hälfte der Zeit, für die

Hälfte der Kosten" transformiert werden können. Der

Gesamtdurchschnitt des aktuellen Benchmarks von 34 teilnehmenden

Ländern zeigt eine vorsichtige Beschleunigung in der Umsetzung von

eGovernment-Angeboten. Der Benchmark bewertet vier aus der digitalen

Agenda der EU abgeleitete Indikatoren: wie verfügbar und

nutzerfreundlich öffentliche eServices sind (Nutzerzentriertheit),

wie sich Servicevorgänge gestalten (Schlüsseltechnologien), wie die

Kontrolle der Nutzer über ihre persönlichen Daten aussieht

(Transparenz) und wie verfüg- und nutzbar grenzüberschreitende

Services für Bürger und Unternehmen sind (grenzüberschreitende

Mobilität). Im Zeitverlauf haben sich Werte in allen bisherigen

Benchmarks positiv entwickelt. Und doch wird die Schere zwischen der



digitalen Diagonale, also den Wegbereitern der digitalen Verwaltung

mit Island, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Estland,

Lettland, Litauen, Deutschland, Österreich, der Niederlande, Belgien,

Luxemburg, Frankreich, und den restlichen europäischen Ländern

größer.



Fortschritte bei elektronischer Steuererklärung und

Authentifizierung



Die vier zentralen Indikatoren werden jährlich wechselnd anhand

von insgesamt sieben konkreten Lebenslagen für Unternehmen und Bürger

untersucht, die eine Interaktion mit öffentlichen Stellen notwendig

machen. Aktuell analysiert wurden regelmäßige

Verwaltungstransaktionen von Unternehmen, Nutzung eines Kfz, Umzug

sowie Verfahren zur Erhebung geringfügiger Forderungen. Die Studie

zeigt, dass sich Online-Dienstleistung im Steuerbereich und die

elektronische ID europaweit am schnellsten entwickeln. Die hier

weitestgehend sehr gut umgesetzten Serviceangebote umfassen unter

anderem eGovernment-Angebote zur Körperschaftssteuer,

Mehrwertsteuererstattung und Bußgeldverfahren.



Deutschland: Fortschritt bei Transparenz, Nachholbedarf bei

Nutzerorientierung



Deutschland konnte im europäischen Vergleich den größten

Entwicklungssprung im Bereich der transparenten Verwaltung nachweisen

- für Unternehmen vor allem bei regelmäßigen Verwaltungstransaktionen

und für den Bürger beim Umzug. Nachholbedarf gibt es weiterhin bei

der Nutzerzentriertheit, wo Deutschland unter dem EU-Durchschnitt im

hinteren Mittelfeld liegt. Bemängelt werden vor allem die geringe

Benutzerfreundlichkeit sowie der benötigte Zeitaufwand zur Erledigung

der Online-Services durch die Anwender in den vier untersuchten

Lebenslagen. "Transparenz schafft Vertrauen und Vertrauen ist eine

Voraussetzung für die Nutzung von eGovernment-Angeboten. Hier hat

Deutschland im europäischen Vergleich überdurchschnittlich zugelegt,

auch dank Transparenzgesetzen wie in Hamburg und Bremen. Positiven

Einfluss hat sicher auch die langsam zunehmende Verbreitung von Open

Government Ansätzen. Fortschritte im Bereich der Portale und

Servicekonten verbessern unsere Werte sowohl bei Transparenz als auch

bei der Nutzerfreundlichkeit" fasst Reinhardt zusammen.



Grenzüberschreitende Angebote: Kluft zwischen Service für

Unternehmen und Bürger



Ähnlich verhält es sich im Bereich "grenzüberschreitende

eGovernment-Angebote". Die Angebote für Unternehmen sind hier sehr

viel breiter und besser als für die Bürger umgesetzt. Diese Kluft ist

über die Jahre in allen untersuchten Staaten größer geworden.

Erklärung hierfür ist, dass vor allem bei Transaktionen zwischen

staatlichen Einrichtungen und Unternehmen

(Business2Government-Transaktionen) die Fallzahlen höher und die

Professionalisierung auf beiden Seiten ausgereifter sind, was die

technische Umsetzung einfacher macht.



Marc Reinhardt kommentiert die Parallelen in Deutschland und

Europa so: "Die Nutzerorientierung ist überall in Europa im Fokus,

und trotzdem oft noch schwach ausgeprägt. Ich begrüße daher die

aktuellen deutschen Vorstöße von Bund und Ländern, die zunehmend auf

den direkten und wahrnehmbaren Nutzen der Nutzer abzielen. Wir haben

jahrelang Fundamente gelegt - nun ist es an der Zeit, auf ihnen auch

mehr nützliche Services zu errichten. Sind die Fundamente so stabil

wie in Deutschland gelegt - wie sich an den aktuellen Ergebnissen

abzeichnet - kann die Aufholjagd umso schneller sein."



Informationen zur Studie und den vollständigen Report finden Sie

hier: www.de.capgemini.com/egov-benchmark



Informationen zur digitalen Agenda der EU:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/



Über Capgemini



Mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini

einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und

IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen.

Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 11,9 Milliarden

Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-,

Technologie- sowie Digitallösungen, die auf die individuellen

Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Damit sollen Innovationen

ermöglicht sowie die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Als

multinationale Organisation und mit seinem weltweiten Liefermodell

Rightshore® zeichnet sich Capgemini durch seine besondere Art der

Zusammenarbeit aus - die Collaborative Business ExperienceTM.

Erfahren Sie mehr unter www.de.capgemini.com.



Rightshore® ist eine eingetragene Marke von Capgemini







