SOS-Kinderdörfer warnen: "Griechischen Familien geht die Luft aus"

(ots) - Die Wirtschaftskrise in Griechenland hält

weiter an und immer mehr Griechen verarmen: "Das trifft vor allem

Familien", erklärt George Protopapas, Nationaldirektor der

SOS-Kinderdörfer in Griechenland.



Während die Besteuerung von Privathaushalten deutlich angestiegen

sei, seien die Renten um 30 Prozent gefallen, sagt Protopapas. "Aber

für viele der arbeitslosen Familien ist die Rente der Eltern das

einzige Einkommen. Nun bricht auch dieses mehr und mehr weg. Deshalb

geht vielen Familien die Luft aus. Sie sind inzwischen absolut

perspektivlos." Da der griechische Staat den Familien ebenfalls nicht

helfen könne, verlören laut Protopapas immer mehr Menschen die

Hoffnung: "Die Selbstmordrate steigt stetig an!"



Viele Griechen glaubten nicht mehr an eine Besserung der Situation

vor 2025, "und die Flüchtlingsthematik belastet die Wirtschaft des

Landes zusätzlich schwer", so Protopapas. "Sollte die Türkei zudem

tausende Flüchtlinge zurückschicken, würde sich die Lage weiter

verschlechtern."



Die SOS-Kinderdörfer weltweit haben die Hilfe für verarmte

Familien massiv ausgeweitet. Wurden noch kurz vor Beginn der Krise 50

Familien von der Hilfsorganisation betreut, sind es heute über 1.800

mit mehr als 6.000 Kindern und Erwachsenen.







SOS-Kinderdörfer weltweit

03.10.2016

