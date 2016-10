APA-OTS mit neuer Geschäftsführerin - BILD

(ots) - Mit Martina Wiesenbauer-Vrublovsky hat Anfang Oktober

eine profilierte Expertin für digitales Marketing und Kommunikation

mit internationaler Erfahrung die Geschäftsführung von APA-OTS, dem

österreichischen Verbreitungsdienst für multimediale

Presseaussendungen, übernommen.



Die Leitung von APA-OTS wurde durch den Wechsel der langjährigen

Geschäftsführerin Karin Thiller in die Konzerngeschäftsführung der

APA-Gruppe vakant. APA-CEO Clemens Pig zeigt sich erfreut über die

Neubesetzung in der Tochterfirma: "Ich bin fest davon überzeugt, dass

Martina Wiesenbauer-Vrublovsky gemeinsam mit dem Team von APA-OTS das

Unternehmen in eine weiterhin ökonomisch sehr gute Zukunft mit neuen

starken Produkten und Services für die Kommunikationsbranche führen

wird. Sie ist aufgrund ihrer bisherigen umfangreichen Erfahrungen und

Erfolge im In- und Ausland bestens qualifiziert, um die

Zukunftsthemen von APA-OTS in gewinnbringende Success Stories zu

entwickeln. Frau Wiesenbauer-Vrublovsky bringt neben ihrem

ausgeprägten fachlichen Know-how auch ein wichtiges Community-Network

sowie langjährige Führungserfahrung ein."



Die gebürtige Wienerin war zuletzt in Deutschland in leitender

Funktion bei einer Tochterfirma der Deutschen Post mit den

Schwerpunkten strategisches und digitales Marketing sowie

Online-Kommunikation und E-Commerce tätig. Zuvor führte sie ihre

eigene PR-Agentur in Berlin und München. Weitere Stationen ihrer

bisherigen Karriere waren die Wirtschaftskammer Österreich und die

Österreich Werbung in Berlin. Wiesenbauer-Vrublovsky ist diplomierte

Handelswissenschafterin (WU Wien), verfügt über Erfahrungen im ORF

und über eine Ausbildung zur Wirtschaftsjournalistin.



Über APA-OTS:



APA-OTS Originaltext-Service ist der führende Dienstleister in

Österreich für die Distribution digitaler PR-Inhalte an Medien und



Öffentlichkeit in Text, Bild, Grafik, Audio- und

Streaming-Video-Formaten. Mit innovativen Services unterstützt

APA-OTS Kommunikationsprofis bei der Contentproduktion und

-Verwaltung und der Herstellung von Reichweite und Sichtbarkeit in

Medien, Suchmaschinen und Social Media. APA-OTS ist eine

100-prozentige Tochter der APA - Austria Presse Agentur.



