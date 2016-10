Das Husqvarna VR-Erlebnis wird im Oktober rosa

Zu Ehren und zur Anerkennung aller Waldarbeiterinnen und

Baumpflegerinnen auf der Welt ist die Kettensäge im

Virtual-Reality-Spiel Husqvarna Limberjack im gesamten Oktober rosa

gefärbt.



Husqvarna Limberjack ist das weltweit erste Online-VR-Erlebnis,

das Entasten und Holzfällen simuliert, und wurde 2016 von Husqvarna

veröffentlicht. Das Kettensägen-VR-Erlebnis ist Teil des Engagements

von Husqvarna, neue Möglichkeiten zu erkunden, Qualifikationen und

Sicherheit bei der Baumpflege zu verbessern. Im Oktober ändern die

Entwickler die Farbe der Kettensäge im Spiel von Orange zu Rosa.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: http://www.mult

ivu.com/players/uk/7935151-husqvarna-vr-experience-goes-pink/



"Die rosa Kettensäge ist ein Symbol für unsere Anerkennung aller

weiblichen Waldarbeiter und Baumpfleger auf der Welt, die ihre Zeit

damit verbringen, sich um Bäume und Wälder zu kümmern. Wir hoffen,

dass diese kleine Initiative dazu beiträgt, Aufmerksam zu schaffen

und Mittel zu sammeln, die helfen können, ein Heilmittel gegen

Brustkrebs zu finden", sagt Margaretha Finnstedt, Director of PR &

Communication für die Husqvarna Division.



Wie gespielt wird



Das Husqvarna-VR-Erlebnis führt Spieler in eine wunderschöne

Bergwelt, wo sie 24 Äste von einem 2,70 m langen Baumstamm mit einer

rosafarbenen Husqvarna 359 Kettensäge entfernen müssen. Die Spielerin

muss die Kettensäge aufnehmen und die Äste so genau und schnell wie

möglich absägen. Genau wie bei einem professionellen Holzfäller muss

der Spieler schnell und genau arbeiten. Das Spiel ist für HTC Vive

optimiert und kann bei Steam kostenlos heruntergeladen werden. Es ist

auch auf http://www.limberjackvr.com erhältlich.



Über das Entasten



Entasten ist ein schwieriger und zeitaufwändiger Teil des



professionellen Holzfällens und erfordert eine gute Technik. Es

bezeichnet das Entfernen der Äste von einem gefällten Baum vor dem

Abtransportieren des Stammes. Husqvarna Limberjack geht auf eine der

fünf Disziplinen der Weltmeisterschaft der Waldarbeiter zurück, einem

Wettbewerb, der alle zwei Jahre durchgeführt wird und die 150 besten

Waldarbeiter aus aller Welt zusammenführt.



Bilder sind zum Herunterladen verfügbar auf

http://www.husqvarna.com/press



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160930/413902 )



Video:



http://www.multivu.com/players/uk/7935151-husqvarna-vr-experience-

goes-pink/







