Prominente zeigen, wofür ihr Herz schlägt / Startschuss für Versteigerung von 100 Herzskulpturen zugunsten krebskranker Kinder (FOTO)

Nina Hagens Herz ist voller Liebe; der Komiker Hans Werner Olm hat

eigens einen Song zur Aktion komponiert, und Gunther Emmerlich ruft

auf: "Seid großherzig, nicht kleingläubig." Was all diese Stars

eint? Sie haben gemeinsam mit weiteren Prominenten, Künstlern,

Sportlern und engagierten Bürgern im Rahmen der Aktion "#100 Herzen

schlagen für ..." zu Pinsel, Farbe oder Spraydose gegriffen und ihre

ganz persönliche Herzensbotschaft künstlerisch in Szene gesetzt.



Entstanden sind so einhundert individuell gestaltete, etwa 1,60

Meter hohe Herz-Skulpturen, die am Tag der Deutschen Einheit auf dem

Dresdner Theaterplatz in einer "Galerie der Herzen" erstmals dem

Publikum präsentiert werden. Danach können sie bei United Charity

unter https://www.unitedcharity.de/Specials/100Herzen ersteigert

werden. Jeder ist dann eingeladen, für sein Lieblingsherz zu bieten.

Die Erlöse kommen der Deutschen Kinderkrebsstiftung und dem

Sonnenstrahl e. V. Dresden zugute.



Auf der Plattform United Charity, Deutschlands größtem

Charity-Auktionsportal sind unter anderem Herzen von Karat, Wolfgang

Stumph, Supermodel Nicole Atieno, den DJs von "Gestört aber GeiL",

Michael Fischer-Art, Street Art-Künstlern des Projektes ibug art, dem

Dresdner Kreuzchor, Vertretern der deutschen Olympiamannschaft sowie

der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen zu finden. Wer hier

seinen ganz persönlichen Fanartikel oder ein Schmuckstück für Haus

und Garten ersteigert, unterstützt damit gleichzeitig krebskranke

Kinder in Deutschland.



Die Erlöse wird die Deutsche Kinderkrebsstiftung in die

Kinderkrebsforschung investieren. Beim Sonnenstrahl e. V. Dresden

wird das Geld in die Kunsttherapie für die kleinen Patienten der

onkologischen Kinderstation des Uniklinikums Dresden fließen sowie in

die Arbeit mit deren Geschwistern, die ebenfalls Hilfe bei der



Bewältigung dieser schwierigen Situation brauchen.



Die Aktion "#100 Herzen schlagen für ..." wurde von der Dresdnerin

Ursula Herrmann ins Leben gerufen. Sie wird von der Standortkampagne

"So geht sächsisch." unterstützt.



Weitere Information finden Sie unter www.100herzen.de und
www.so-geht-sächsisch.de.

www.so-geht-sächsisch.de.







