Wer gut hört, schaut auch hin / Besser Hören in der dunklen Jahreszeit

(ots) - In der dunklen Jahreszeit gilt: Augen und Ohren auf

im Straßenverkehr. Gutes Sehen ist für eine sichere Teilnahme am

Straßenverkehr notwendig und das Tragen von Brille oder Kontaktlinsen

beim Auto-, Motorrad- oder Radfahren deshalb eine

Selbstverständlichkeit. Wer besonders sicher sein will, achtet auf

Reflektoren. Was viele allerdings unterschätzen: Auch gutes Hören ist

wichtiger Schutz.



Um herannahende Autos, Fahrradklingeln und andere Signalgeräusche

rechtzeitig wahrnehmen und entsprechend reagieren zu können, ist

gutes Hören mit beiden Ohren, das sogenannte Richtungshören, wichtig

und notwendig. Dabei erkennt das Gehirn, aus welcher Richtung die

Geräusche kommen. Besonders bei schlechten Sichtverhältnissen kann

das entscheidend sein: In einer gefährlichen Situation lenkt das

Gehör reflexartig den Blick zur Gefahrenquelle - aber eben nur wer

gut hört, schaut auch hin.



Während ein Sehtest bei der Führerscheinprüfung per Gesetz

vorgeschrieben ist, ist der Hörtest freiwillig. Vielen Fahranfängern

und "Langzeit-Fahrern" ist deshalb gar nicht bewusst, dass ein Check

der Ohren ebenfalls eine gute Maßnahme wäre, um im Straßenverkehr

sicher unterwegs zu sein. Der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker

(biha) ist es ein zentrales Anliegen, auf das Thema "Hören im

Straßenverkehr" aufmerksam zu machen und auf die Notwendigkeit von

regelmäßigen Hörtests hinzuweisen - ganz unabhängig vom Alter des

Verkehrsteilnehmers.



"Ich rate jedem Verkehrsteilnehmer, einen qualifizierten Hörtest

beim Hörakustiker seiner Wahl vor Ort zu machen, um seine

Hörfähigkeit zu überprüfen", sagt Hörakustikmeisterin Marianne

Frickel, Präsidentin der biha. "Ein Hörtest beim Hörakustiker ist in

der Regel kostenlos und dauert nicht lange. Dafür weiß man hinterher,

ob das Gehör einwandfrei funktioniert oder ob ein Hörsystem sinnvoll



wäre."



In Deutschland gibt es 5,4 Millionen Menschen mit einer

indizierten Schwerhörigkeit, Tendenz steigend. Mit 6.000

Hörakustiker-Betrieben und 14.500 Hörakustikern versorgt das

Gesundheitshandwerk 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mit

qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.







