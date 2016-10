Arm an Histamin

(firmenpresse) - Sie leiden an Histaminintoleranz und suchen nach histaminarme Ernährung und histaminfreie Weine? Histavino bietet neben Weinen, auch Lebensmittel. Neben Histamin können Sie auch glutenfreie sowie laktosefreie Lebensmittel im Shop finden.



Die Weine sind aus dem Bio Anbau, histamingeprüft, reich an Geschmack, für Veganer geeignet.







Weine und Lebensmittel für Allergiker



Es ist für Allergiker immer schwieriger geworden, die richtigen Lebensmittel gegen Histamin, Gluten sowie Laktose im Supermarkt zu finden. Aber Dank dem Spezialwebshop Histavino ist das kein Problem mehr. Die Lieferung von glutenfreie und laktosefreie Lebensmittel ist innerhalb Österreichs kostenfrei und beträgt ein bis zwei Tage Lieferzeit. Die Lieferzeit nach Deutschland beträgt drei Tage.



Was für Lebensmittel suchen Sie? Soll es glutenfreies Brot sein, laktosefreie Milch oder glutenfreie Nudeln oder doch lieber histaminarmer Wein? Um glutenfrei Kochen und Essen zu können, brauchen Sie die richtigen Zutaten. Histavino bietet neben laktosefreie sowie glutenfreie Lebensmittel auch Rezepte zum Kochen. Mit Hilfe von professionellen Ernährungsberatern werden wöchentlich immer wieder neue Rezepte veröffentlich.



Außerdem finden Sie viele Informationen über Histaminintoleranz, Laktoseintoleranz sowie Glutenunverträglichkeit, Symptome und worauf Sie als Allergiker achten müssen. Scheuen Sie sich nicht, eine Email zu senden, falls Sie eine Frage haben.







http://www.histavino.com



Histavino ist ein Weinshop, der sich auf histaminarme Weine spezialisiert hat.



Histavino

