Zecotek unterzeichnet mit RAM N.S. Technologies Vereinbarung über die Vermarktung und den Vertrieb von Bildgebungstechnologien in Israel



(firmenpresse) - Zecotek unterzeichnet mit RAM N.S. Technologies Vereinbarung über die Vermarktung und den Vertrieb von Bildgebungstechnologien in Israel



SINGAPUR, 20. September 2016 - Zecotek Photonics Inc. (TSX-V: ZMS; Frankfurt: W1I.F, OTCPK: ZMSPF), ein Entwickler führender Photoniktechnologien für die medizinischen, industriellen und wissenschaftlichen Märkte, freut sich, bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Zecotek Imaging Systems mit RAM N.S. Technologies (RAM-Tech) eine Vereinbarung zum exklusiven Verkauf und Vertrieb der von Zecotek entwickelten Bildgebungsprodukte in Israel unterzeichnet hat.



RAM-Tech freut sich ungemein über den Erhalt der Exklusivlizenz für den Vertrieb der Bildgebungsprodukte von Zecotek in Israel, sagte Nati Baron, Gründer und Chief Executive Officer von Ram N.S. Technologies Ltd. Wir sehen ein großes Potenzial für die von Zecotek entwickelten, patentgeschützten LFS-Szintillationskristalle und anderen Bildgebungstechnologien. Unser Ansicht nach bestehen Synergieeffekte zwischen Zecotek und unseren bestehenden Kunden und Technologiepartnern einschließlich mehrerer weltweit bekannter in Israel tätiger PET-Integratoren. Wir werden umgehend mit den Marketing- und Vertriebsanstrengungen beginnen.



Israel ist ein wichtiger wissenschaftlicher Forschungsstandort und ein für große internationale Originalgerätehersteller (OEMs) auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung bedeutender Markt. Unsere Szintillationskristalle, Festkörper-Photodetektoren sowie elektronischen Datenerfassungs- und Auslesesysteme für PET-Scanner und Gammakameras sind bereits auf großes Interesse gestoßen, meinte Dr. A. F. Zerrouk, Chairman, President und CEO von Zecotek Photonics Inc. Wir haben RAM-Tech mit der Vermarktung und dem Vertrieb unserer patentierten Technologien aufgrund seiner erstklassigen Reputation und umfassenden Erfahrung in den Hightech- und Photonikindustrien in Israel betraut. RAM-Tech ist ein natürlicher strategischer Partner mit bestehenden Beziehungen zu internationalen Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, die Forschungs- und Entwicklungs- sowie Integrationszentren in Israel betreiben. Wir erwarten, dass sich in naher Zukunft Umsätze aus dieser Partnerschaft ergeben werden, und freuen uns darauf, mit RAM-Tech eng an der Entwicklung des Markts für die Bildgebungsprodukte von Zecotek zusammenzuarbeiten.





Die Vereinbarung mit RAM-Tech bezieht sich auf Zecoteks umfassendes Portfolio an Bildgebungstechnologien einschließlich der LFS-Szintillationskristalle, der Festkörper-MAPD/T, der integrierten Detektionsmodule und anderer zugehöriger Elektronik und Technologien für medizinische Positronen-Emissionstomographie-(PET)-Scannern und sonstige Anwendungen.



Über RAM-Tech



RAM N.S Technologies ist ein führender Vertriebshändler und Integrator von Systemen, Teilsystemen und Bauteilen in Israel. Es liefert standardisierte und kundenspezifisch modifizierte Bauteile und erbringt für Partner und Verkäufer in den USA, Europa und dem Fernen Osten Planungs- und Ingenieurleistungen. Seit mehr als 30 Jahren vertreibt RAM-Tech zahlreiche Produkte für weltweit führende Konzerne (einschließlich in den Bereichen RF, Mikrowellentechnik, Photonik, Elektrooptik und Faseroptik, Halbleitertechnik, PCB, Zelltechnologie, Embedded, ASIC und sonstige IP-Technik). Das erfahrene und höchst professionelle technische Team des Unternehmens bietet den Kunden - von großen OEMs bis hin zu Startup-Unternehmen in verschiedenen Industrien (darunter Telekommunikation, CATV, Rundfunk, Verbrauchertechnik, Medizin, Bio, Elektrooptik und Faseroptik, Prüf- und Messtechnik, Raumfahrt sowie Verteidigungs- und Sicherheitstechnik) - anwendungstechnische Unterstützung, Projektmanagement und Designlösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ram-tech.co.il.



Über Zecotek



Zecotek Photonics Inc (TSX-V: ZMS; Frankfurt: W1I) ist ein Photonentechnologie-Unternehmen, das Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, PET-Scanner-Technologien, 3D-Autostereoskop-Displays, 3D-Metalldruck und Laser für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik, für High-Tech-Anwendungen und industrielle Zwecke entwickelt. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen setzt sich aus drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen: Imaging Systems (bildgebende Verfahren), Optronics Systems (Lasersysteme) und 3D Display Systems (3D-Darstellung) mit Labors in Kanada, Korea, Russland, Singapur und USA. Die Geschäftsführung konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Unternehmenswerten, der einerseits direkt über die Vermarktung von mehr als 50 patentierten und zum Patent angemeldeten neuartigen Photonentechnologien und andererseits über strategische Partnerschaften - wie mit der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN (Schweiz), Beijing Opto-Electronics Technology Co. Ltd. (China), NuCare Medical Systems (Südkorea), der University of Washington (United States) und dem National NanoFab Center (Südkorea) - erfolgt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website www.zecotek.com bzw. auf Twitter ((at)zecotek).



Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können daher wesentlich von den hier getätigten Aussagen abweichen.



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung. Wenn Sie in Zukunft regelmäßig die neuesten Informationen über Zecotek erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Website unseres Unternehmens auf www.zecotek.com.



Weitere Informationen:

Zecotek Photonics Inc.,

Michael Minder,

T: (604) 783-8291,

ir(at)zecotek.com



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









Dies ist eine Pressemitteilung von

Zecotek Photonics Inc.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Zecotek Photonics Inc. ist ein Photonen-Technologieunternehmen, das moderne Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, Positronenemissionstomographie-Untersuchungstechnologien, autostereoskope 3D-Displays und Laser für Anwendungen in der Medizin-, High-Tech- und Industriebranche entwickelt.





Datum: 03.10.2016 - 10:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1407444

Anzahl Zeichen: 7321

Kontakt-Informationen:

Firma: Zecotek Photonics Inc.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 158 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung