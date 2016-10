Mit Gleichgesinnten vernetzen: Green Chefs unterstützen Kampagne für umweltbewusste Großküchen

Mit Gleichgesinnten vernetzen: Green Chefs unterstützen Kampagne für umweltbewusste Großküchen

(firmenpresse) - Die Green Chefs haben sich erneut auf die Suche nach grün-gesinnten Ideen gemacht. Am - zwischenzeitlichen - Ende der Suche stand die Kampagne "Große Küche auf kleiner Flamme". Initiiert vom Klima-Bündnis und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau motiviert die Kampagne Großküchen dazu, den eigenen Betrieb mit kleinen Veränderungen klima-freundlicher zu gestalten.



Motivation an wichtiger Stelle



Köche und Gastronomen in der Gemeinschaftsverpflegung se-hen sich auf dem Weg zu einer umweltbewussten Ausrichtung ihres Betriebs oft mit besonders großen Hürden konfrontiert. Dabei können Großküchen schon mit geringfügigen Veränderungen viel bewegen. Immerhin wird in diesen Betrieben stets mit großen Zahlen gerechnet - allein 15 Millionen Deutsche besuchen täglich ein Betriebsrestaurant. Die Kampagne "Große Küche auf kleiner Flamme" richtet sich daher an eine bedeutende Ziel-gruppe für die nachhaltige Gastronomie.



Großküchen erreichen durch gemeinsames Netzwerk



Auch für die Green Chefs ist klar, dass Großküchen unverzichtbare Partner auf dem Weg zu einer übergreifend fairen und verantwortungsvollen Gastronomie sind. Unter den Restaurants mit Green Chefs Auszeichnung sind Großküchen bislang in der Unterzahl. Die Vernetzung mit den Initiatoren von "Große Küche auf kleiner Flamme" ist daher ein wichtiger Schritt, um auch Einrichtungen, die täglich in großem Maßstab kochen, mit nachhaltigen Themen zu erreichen.



Die Initiative "Große Küche auf kleiner Flamme" wird gefördert vom Umweltministerium und arbeitet mit Klimagourmet Frankfurt zusammen. Informationen zur Kampagne und zur Teilnahme als Großküche sind auf der Kampagnenwebsite zu finden: www.grossekueche-kleineflamme.de (http://www.grossekueche-kleineflamme.de)





Weitere Informationen unter www.green-chefs.de (http://www.green-chefs.de)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://green-chefs.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

GREEN CHEFS sind Köche, die etwas verändern wollen. Sie engagieren sich für Regionalität, respektvollen Umgang mit Ware, Umweltbewusstsein und faire Arbeitsbedingungen.



GREEN CHEFS kommen aus allen Ecken der Gastronomie. Sterne-Küche, Bistro und Bio-Restaurant - sie ziehen an einem Strang und engagieren sich gemeinsam. Jeder Einzelne von ihnen kann einiges erreichen und zusammen mischen sie die Gastronomie richtig auf. Außerdem zeigen sie ihren Gästen, dass sie bei ihnen nicht nur richtig gut, sondern auch mit gutem Gewissen essen können.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GREEN CHEFS

PresseKontakt / Agentur:

GREEN CHEFS

Carina Jürgens

Eiffestraße 464

20537 Hamburg

mitmachen(at)green-chefs.de

040/3037399-18

http://green-chefs.de/



Datum: 03.10.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1407446

Anzahl Zeichen: 1923

Kontakt-Informationen:

Firma: GREEN CHEFS

Ansprechpartner: Carina Jürgens

Stadt: Hamburg

Telefon: 040/3037399-18





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung