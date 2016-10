ALBA Group und Techcent wollen gemeinsam Geschäft in Asien und Europa ausbauen

Die ALBA Group, einer der weltweit führenden

Recycling-Spezialisten und Rohstoffversorger, will im China-Geschäft

und im Segment Services gemeinsam mit dem chinesischen Unternehmen

Techcent wachsen. Die ALBA Group und ein Fonds unter Führung der

Familie Deng, die auch kontrollierende Aktionärin von Techcent ist,

unterzeichneten am 1. Oktober in Frankfurt den Beteiligungsvertrag,

der zum 1. Januar 2017 wirksam werden soll. Die Beteiligung an diesen

beiden Sparten des Berliner Recycling-Unternehmens beträgt 60

"Wie angekündigt haben wir vor Jahresende den passenden

Mitgesellschafter für unser China-Geschäft und für das Segment

Services identifiziert", sagte Dr. Axel Schweitzer,

Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. "Techcent als börsennotiertes

Familienunternehmen teilt sowohl unsere Strategie als auch unsere

Werte und ist damit genau der richtige Partner, um das Wachstum

beider Geschäftsfelder kraftvoll voranzubringen." Die enge

Zusammenarbeit zwischen der ALBA Group und Techcent ist in einem

weiteren Dokument, dem "Strategic Partnership Agreement",

Auch aus Sicht von Techcent passen beide Unternehmen optimal

zusammen. "Die ALBA-Technologie hat in China einen hervorragenden

Ruf. Auf Grund unserer Erfahrung auf unserem Heimatmarkt wollen wir

gemeinsam Recycling in China auf das modernste Niveau bringen", sagte

Deng Xiang , geschäftsführender Gesellschafter von Techcent "Die

Partnerschaft mit der ALBA Group ist für uns die konsequente

weltweite Weiterentwicklung unseres erfolgreichen Engagements, auch

in Deutschland. Damit stärken wir nach dem Einstieg bei Bilfinger

Water unsere Stellung als führendes chinesisch-deutsches



Gegenstand der Beteiligung sind unterhalb der ALBA Group zum einen

ausgewählte Bereiche des China-Geschäfts in technologisch führenden

Wachstumsbereichen, wie beispielsweise das Elektronikschrott- und

Automobilrecycling. Zum anderen erstreckt sich die Partnerschaft auf

das Segment Services, zu dem unter anderem das Duale System

Interseroh, das eine wichtige Rolle bei der Sammlung und Verwertung

von Verpackungsabfällen aus der Gelben Tonne/dem Gelben Sack spielt,

sowie die weltweit führenden Sortieranlagen für Leichtverpackungen

Teil des Beteiligungsvertrages ist auch, dass beide Parteien des

Joint Ventures gemeinsam die Führungsverantwortung für die

Gesellschaften unter der Leitung von Dr. Axel Schweitzer als Chairman

übernehmen. Über die einzelnen Konditionen des Vertrages haben beide

"Mit dieser zukunftsweisenden Partnerschaft haben wir die Weichen

für eine erfolgreiche Weiterentwicklung insbesondere im Hinblick auf

die Internationalisierung der ALBA Group sowie die technologische

Perfektionierung des Recyclings bis hin zur Digitalisierung unseres

Geschäftes gestellt", so Dr. Axel Schweitzer. "Eine Zukunft ohne

Über die ALBA Group:



Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in

Deutschland und Europa sowie in Asien mit insgesamt rund 7.500

Mitarbeitern aktiv. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie einen Umsatz von

rund 2,2 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group einer der

führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger

weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten

allein im Jahr 2015 fast 5,9 Millionen Tonnen Treibhausgase im

Vergleich zur Primärproduktion und rund 51,8 Millionen Tonnen

Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter

www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle

Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren. Bitte

beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um die

Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.info



Über Techcent:



Chengdu Techcent Environment Co., Ltd ("Techcent") ist ein

führender Umweltspezialist mit Hauptsitz in Chengdu in der Provinz

Sichuan. Das Technologieunternehmen wurde 2001 gegründet und ist u.a.

in Forschung, Entwicklung, Dienstleistungen und Anlagenbau im Bereich

Umwelttechnik aktiv. Im März 2016 hat Techcent Bilfinger Water

Technologies GmbH, einen weltweit führenden Anbieter für Anlagen,

Komponenten und Dienstleistungen im Bereich der Wasser- und

Abwassertechnologie, für ca. EUR 200 Mio. erworben. Techcent ist an

der Börse in Shenzhen gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von

