Der Montage Praxis Test - Batteriespeicher: TESLA Powerwall? SENEC ? SONNENBATTERIE oder SMA ? LG Speicher

Welcher Speicher ?

(PresseBox) - Steigende Preise für Energie und Strom sind Faktoren die man mit einer Solaranlage beeinflussen kann. Dafür gibt es viele Beispiele, so Willi Harhammer Geschäftsführer der ikratos GmbH: ?Täglich kommen Hausbesitzer nach Weißenohe ins Sonnencafe und lassen sich über die vielfältigen Möglichkeiten beraten. Mit dem selbst erzeugten Solarstrom lässt sich nicht nur Licht und Waschmaschine versorgen, sondern auch eine Wärmepumpe.

Solarstrom wird dabei für die Nacht in Speicher eingelagert.

Wichtig dabei war uns von iKratos: der Praxistest, die Technik und Ladezyklen wurde dabei als zuverlässig vorrausgesetzt.

Der Praxistest - hier gibt es eine klare Praxis-Entscheidung - der TESLA Powerwall Speicher ist eindeutig den Konkurrenten in der Installation und Montage sowie Ästhetik überlegen.

Kostenfreie Beratung und Information

Hausbesitzer die auf Solarstrom und Speicher aber auch eine neue Heizung mit Wärmepumpe umstellen wollen, können sich täglich von 9-16 bei iKratos mitten in der Metropolregion Nürnberg, über moderne Photovoltaik und Wärmepumpen Systeme, sowie Batteriespeicher Möglichkeiten informieren.

In der Ausstellung wird beraten welches System passt aber auch über Kosten und Nutzen gesprochen.

Kommentare zur Pressemitteilung