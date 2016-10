Worauf legen Europäer bei ihren Jobs Wert?

Ob eine Person zufrieden mit ihrem Job ist, kommt bekanntlich auf viele unterschiedliche Faktoren an. Doch was ist es, was für Europäer den Unterschied zwischen einem wirklich guten Arbeitsverhältnis und einer vielmehr kurzen beruflichen Zwischenstation ausmachen kann?

Bei der Umfrage zur Auswahl standen die Faktoren „ein gutes Arbeitsklima“, „das Gehalt“, „interessante Tätigkeit“ und „flexible Arbeitszeiten“. Beginnend mit jenem Kriterium, auf das, zumindest im Verhältnis zu den anderen, am wenigsten Wert gelegt wird, so war dies interessanterweise der Faktor der interessanten Tätigkeit. Diese lag jedoch nur knapp hinter den flexiblen Arbeitszeiten. Am wichtigsten sind für Europäer ein gutes Arbeitsverhältnis gefolgt von dem Gehalt.



In der Gegenüberstellung mit dem Gehalt und einem guten Arbeitsklima, sind die eigentliche berufliche Tätigkeit und flexible Zeiteinteilung für die meisten Europäer also zweitrangig. Dies zeigt sich besonders in Rumänien, wo nur 8 % der User angaben, dass eine interessante Tätigkeit für sie von Bedeutung wäre und kein einziger auf flexible Arbeitszeiten Wert legt. Dafür stimmten rund 77 % der Befragten in Rumänien für ein gutes Arbeitsklima und 15 % für das Gehalt.



Das einzige Land, in dem das Verhältnis zwischen auf der einen Seite „Arbeitsklima und Gehalt“ und auf der anderen Seite „interessante Tätigkeit und flexible Arbeitszeiten“ in etwa ausgeglichen ist, ist das Vereinigte Königreich. Dort stimmte der Großteil, nämlich rund 43 % der Befragten, für ein gutes Arbeitsklima, nur 9 % gaben das Gehalt als für sie am wichtigsten an, 17 % ist eine interessante berufliche Tätigkeit wichtig und 31 % legen Wert auf flexible Arbeitszeiten.



Das Ergebnis dieser Umfrage zeigt einmal mehr, wie wichtig ein gutes Betriebsklima ist und dass dieses durchaus darüber entscheiden kann, ob eine Person im Allgemeinen mit ihrem Job zufrieden ist, oder sich lieber nach etwas Neuem umsieht. Eine Investition in ein gutes Arbeitsklima seitens der jeweiligen Firmenchefs lohnt sich also!





An dieser Umfrage, die im August 2016 durchgeführt wurde, nahmen 3500 Personen teil.



Jobkralle Jobsuchmaschine für tausende Stellenangebote - einfache, schnelle und bequeme Jobsuche nach unterschiedlichsten Branchen, Tätigkeitsfeldern und Arbeitsformen: Vollzeit, Teilzeit, Studentenjobs, Ferienjobs, Praktikum, Ausbildungsplatz, Lehrstellen

