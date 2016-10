"Girls": Binge-Watching-Nacht in ZDFneo /

Die komplette fünfte Staffel am Stück und als Free-TV-Premiere (FOTO)

(ots) -

"Es wird regnen." - Die angehende Braut Marnie (Allison Williams)

könnte glücklicher klingen. Schließlich ist heute ihr großer Tag, ihr

Hochzeitstag. Zum Auftakt der fünften Staffel "Girls", die ZDFneo ab

Donnerstag, 6. Oktober 2016, ab 23.05 Uhr, am Stück zeigt, reisen die

drei anderen Girls Hannah (Lena Dunham), Shoshanna (Zosia Marnet) und

Jessa (Jemima Kirke) an, um mit ihrer besten Freundin Marnie das

große Fest zu feiern.



Während die Braut-Mutter im Deko-Fieber steckt, Marnies Ex Ray in

ein tiefes Stimmungstief fällt, Hannah einfach nur ihren Spaß haben

will und Shoshanna von der zickigen Marnie herumkommandiert wird,

entpuppt sich auch noch die Stylistin als absolute Niete. Für Marnie

könnte der Tag nicht schlechter laufen. Zu guter Letzt bekommt auch

noch Bräutigam Desi kalte Füße ...



Ob es letztendlich zum Ja-Wort zwischen den potenziellen Eheleuten

kommt und was den "Girls" in ihrem Leben sonst noch wiederfährt, gibt

es in zehn Folgen am Stück als Free-TV-Premiere in einer langen

Oktobernacht in ZDFneo zu sehen.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFneo



http://facebook.com/ZDFneo



Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/girls







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 56259-23-12-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.10.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407453

Anzahl Zeichen: 1799

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 56259-23-12-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 135 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung