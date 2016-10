Auftakt mit Kennenlern-Grillen

(PresseBox) - Beim traditionellen Kennlern-Grillen können die Erstis erste Kontakte zu ihren zukünftigen Kommilitonen knüpfen und an witzigen Spielen teilnehmen. Der ISWI e.V. (Initiative Solidarische Welt Ilmenau) und der bi-club wollen die letzte Sommersonne mit den Erstis genießen und die Gelegenheit nutzen, sich vorzustellen. Ob eine echte Thüringer Bratwurst oder ein Rostbrätel ? für das leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Damit auch die Vegetarier und Veganer unter den Gästen nicht mit leerem Magen nach Hause gehen müssen, wird Ihnen eine Auswahl an leckeren fleischfreien Speisen geboten. Musik vom hsf studentenradio e.V. (Hochschulfunk) und Eindrücke von vergangenen Internationalen Studierendenwochen in Ilmenau präsentiert vom FEM e.V. (Forschungsgemeinschaft elektronische Medien) versprechen einen gemütlichen Abend auf der Campuswiese zwischen Haus H und Haus I.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Technische Universität Ilmenau

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.10.2016 - 10:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1407454

Anzahl Zeichen: 902

Kontakt-Informationen:

Firma: Technische Universität Ilmenau

Stadt: Ilmenau





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung