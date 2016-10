Fördermitteltag bei Ebbing Unternehmensberatung am 17.10.2016

Kostenfreie Beratung für KMUs, die Zuschüsse in Anspruch nehmen wollen

Tanja Ebbing berät KMUs seit vielen Jahren in Sachen Fördermitteln

(firmenpresse) - Die fortschreitende Digitalisierung stellt die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vor die Herausforderung, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Entwicklung von innovativen Produkten und Dienstleistungen sind jedoch meistens mit hohen Investitionen bzw. Zeit- und Geldeinsatz verbunden.



Einige öffentliche Förderprogramme dienen dazu, kleine und mittlere Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen oder Innovationen mit Kapital zu unterstützen. Hürden in der Bürokratie oder einem mangelnden kompetenten Ansprechpartner bremsen viele Unternehmer aus, überhaupt Fördermittel zu beantragen.



Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet am 17.10.2015 Ebbing Unternehmensberatung, vom BMWi als Innovationsberatung für das Programm go-innovativ autorisiert, den Fördermitteltag an. Das Angebot richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen aus Osthessen, dem Vogelsbergkreis und dem Main-Kinzig-Kreis.



Firmenchefs können ihre Geschäftsidee oder ihr Investitionsvorhaben vorstellen. Im Rahmen eines kostenfreien 60 minütigem Gesprächs prüft Tanja Ebbing, es Zuschüsse und Fördermittel für das Vorhaben gibt.



Es wird darum gebeten, vorab das Vorhaben per Email zu schildern oder den Fördermittelcheck unter https://www.ebbing-beratung.de/kleine-und-mittlere-unternehmen/foerdermittel-check (https://www.ebbing-beratung.de/kleine-und-mittlere-unternehmen/foerdermittel-check) zu nutzen. Die Anmeldungen zum Fördermitteltag sind online unter https://www.ebbing-beratung.de/seminare/vortraege-veranstaltungen/unternehmersprechtag-foerdermittelanalyse-geschaeftsideen-und-investitionsvorhaben vorzunehmen.



Die Termine werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter 06655-919090 oder über die Internetseite unter http://www.ebbing-beratung.de.





Tanja Ebbing bietet seit mehr als 22 Jahren Existenzgründungs- und Fördermittelberatung für kleine und mittlere Unternehmen an. Sie unterstützt ihre Kunden nicht nur beim Aufbau von Unternehmen, sondern hilft auch in allen Fragen zur Unternehmensnachfolge. Zu den Aufgaben von Tanja Ebbing, die ausgebildete KMU-Fördermittelberaterin® ist, gehören die Strategieentwicklung, die Aufstellung eines Businessplans sowie der Aufbau eines Marketingkonzeptes und Umsetzungsbegleitung. Neben ihrer Beratungstätigkeit hält die Wirtschafts-Dipl.-Betriebswirtin Seminare und Vorträge und ist beim NWB-Verlag als Autorin Expertin für öffentliche Fördermittel und Innovationsberatung tätig und Inhaberin der Zertifikatsausbildung zum geprüften Berater für KMU-Fördermittel®.

Ebbing Unternehmensberatung

