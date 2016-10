SYZ stärkt das Angebot an Anleihenfonds mit dem OYSTER European Subordinated Bonds Fund

SYZ stärkt das Angebot an Anleihenfonds mit dem OYSTER European Subordinated Bonds Fund

Bonds Fund

PRESSEMITTEILUNG



Genf, 3. Oktober 2016 - SYZ Asset Management, die Vermögensverwaltungssparte der

SYZ-Gruppe, hat mit dem OYSTER European Subordinated Bonds Fund einen neuen

Fonds aufgelegt. Mit der neuen Strategie stärkt SYZ Asset Management ihr

bestehendes Angebot an Anleihenfonds und bietet Anlegern in einem Umfeld das von

niedrigen Erträgen geprägt ist, Zugang zu attraktiven Renditen. Der Fonds wird

von den in Mailand ansässigen Portfoliomanagern Andrea Garbelotto und Antonio

Ruggeri verwaltet. Beide sind äußerst erfahrene Spezialisten für europäische

Unternehmensanleihen und kennen den Markt für nachrangige Schuldinstrumente

bestens. Der Fonds ist in elf europäischen Ländern zugelassen.



Nachrangige Anleihen bieten im derzeitigen Niedrigzinsumfeld attraktive

Renditechancen



Nachrangige Anleihen haben sich seit der Krise von 2008 rasch weiterentwickelt.

Seither hat sich ihr Volumen mehr als verdoppelt und liegt nun bei über EUR 600

Mrd.[1] Als stetig wachsende Anlageklasse, die bisher hauptsächlich von Banken

und Versicherungsgesellschaften dominiert war, werden nachrangige Anleihen nun

zunehmend auch von Versorgungs-, Energie- oder Telekommunikationsunternehmen

begeben. Die Emissionen von Unternehmen die nicht in der Finanzbranche tätig

sind, haben sich in den letzten vier Jahren auf EUR 100 Mrd. vervierfacht. 95%

der Emittenten weisen ein Investment-Grade-Rating und solide Fundamentaldaten

auf. In der Kapitalstruktur der Unternehmen liegen nachrangige Anleihen zwischen



Eigenkapital und Schulden gegenüber Anlegern. Sie werfen derzeit ähnliche

Renditen ab wie High-Yield-Anleihen und eröffnen Anlegern damit neue attraktive

Renditequellen.



Eine Strategie mit einem diversifizierten Engagement in nachrangigen

europäischen Anleihen



Der OYSTER European Subordinated Bonds Fund investiert in ein breites Universum

nachrangiger Anleihen. Das Fondsmanagement-Team legt besonderen Wert auf eine

Diversifizierung über verschiedene Sektoren (Banken, Versicherungen,

Nichtfinanzunternehmen) und unterschiedliche Ränge (im unteren Teil der

Kapitalstruktur) hinweg. Die Bewertung der Liquidität und die Fundamentalanalyse

von Emissionen wie auch von Emittenten sind für die langfristige High-

Conviction-Strategie von größter Bedeutung. Die Liquidität der Instrumente ist

wesentlich für den Fondsprozess und nur die liquidesten Anleihen werden in

Betracht gezogen. Die Portfoliomanager haben hausinterne Modelle zur Auswahl von

Anleihen entwickelt. Sie analysieren die Fundamentaldaten der Emission und des

Emittenten, um bei möglichst begrenzten intrinsischen Risiken eine hohe Rendite

zu erzielen. Die Strategie ist attraktiv für Anleger, die eine Diversifizierung

ihrer Anleihenallokation anstreben oder in höher rentierende Anleihen

investieren möchten.



Verwaltet von zwei sehr erfahrenen Spezialisten für europäische

Unternehmensanleihen



Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri verfügen über einen langjährigen

Erfolgsausweis in der Verwaltung des Fonds OYSTER European Corporate Bonds. Seit

Auflegung des Fonds im Jahr 2003[2] erzielte ihre Strategie eine

Gesamtperformance von +79.02% (per 31.08.2016) und übertraf damit den

Benchmark[3] um +1.15%. Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri haben eine

fundierte Expertise in Bezug auf nachrangige Anleihen aufgebaut, die in die

Auflegung des OYSTER European Subordinated Bonds Fund mündete. Das Team wurde

2015 durch Luigi Pedone verstärkt. Er ist Kreditanalyst, Spezialist für

nachrangige Anleihen und Experte für die Regulierung der Finanzmärkte.



Andrea Garbelotto erklärte: "Wir begannen nach der Krise von 2008 in nachrangige

Anleihen zu investieren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die an den Märkten

herrschenden Ängste tiefgreifende Auswirkungen auf den gesamten Finanzsektor und

drückten die Bewertungen nach unten. Seither haben wir unser Engagement in

nachrangige Anleihen allmählich ausgebaut und hausinterne Modelle entwickelt, um

die besten fehlbewerteten Titel auszuwählen."



Katia Coudray, Chief Executive Officer von SYZ Asset Management, kommentierte:

"Wir sehen am Markt für nachrangige Anleihen viele Anlagechancen. Im

Finanzsektor werden Schulden abgebaut - dieser Trend dürfte sich fortsetzen.

Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri konzentrieren sich seit Langem auf die

Auswahl höher rentierender Unternehmensanleihen und eine überzeugungsbasierte

Portfolioverwaltung. Ich bin stolz darauf, ein bewährtes, engagiertes Team zu

haben, das in diesem attraktiven Marktsegment langfristiges Wertpotenzial nutzt.

Unseren Anlegern bieten wir damit eine neue Lösung und wir entwickeln unser

Angebot im Anleihensegment weiter."



Die neue Strategie ergänzt die breite Angebotspalette von SYZ Asset Management

im Anleihensegment, die unter anderem die Fonds OYSTER European Corporate Bonds,

OYSTER Euro Fixed Income, OYSTER Flexible Credit, OYSTER Global Convertibles,

OYSTER Global High Yield und OYSTER USD Bonds umfasst.



Der OYSTER European Subordinated Bonds Fund ist in elf europäischen Ländern

zugelassen: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich.





Weitere Informationen sind erhältlich bei:



Moreno Volpi

Tel.: +41 (0)58 799 16 98

E-Mail: moreno.volpi(at)syzgroup.com





Administrative Informationen



OYSTER European Subordinated Bonds



+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr|Performance-gebühr|

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse C EUR |LU1457568472|1.20% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse I EUR |LU1457568043|0.65% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse R EUR |LU1457568399|0.80%[4] |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+



Risikoprofil:

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite



1 2 3 4 5 6 7







OYSTER European Corporate Bonds



+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr|Performance-gebühr|

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse C EUR |LU0167813129|1.00% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse I EUR |LU0933609827|0.45% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse R EUR |LU0335770011|0.60% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+



Risikoprofil:

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite



1 2 3 4 5 6 7







OYSTER Euro Fixed Income



+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr|Performance-gebühr|

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse C EUR |LU0095343264|0.90% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse I EUR |LU0335770102|0.55% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse R EUR |LU0933610080|0.70% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+



Risikoprofil:

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite



1 2 3 4 5 6 7







OYSTER Flexible Credit



+---------------------+------------+------------------+------------------------+

|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr| Performance-gebühr |

+---------------------+------------+------------------+------------------------+

|Klasse C EUR PR |LU1045039002|1.75% |20.00% Relative Euribor|

| | | |1M TR* |

+---------------------+------------+------------------+------------------------+

|Klasse R EUR PR |LU1045038962|1.05% |20.00% Relative Euribor|

| | | |1M TR* |

+---------------------+------------+------------------+------------------------+

* Der Prozentsatz, der für an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren

angezeigt wird, findet Anwendung auf die jährliche Nettoperformance im Vergleich

zum folgenden Referenzindex: Euribor 1M TR



Risikoprofil:

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite



1 2 3 4 5 6 7





OYSTER Global Convertibles



+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr|Performance-gebühr|

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse C EUR |LU0418546858|1.45% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse I EUR |LU0933610163|0.80% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse R EUR |LU0435362065|0.90% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+



Risikoprofil:

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite



1 2 3 4 5 6 7







OYSTER Global High Yield



+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr|Performance-gebühr|

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse C USD |LU0688633410|1.20% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse I USD |LU0688633840|0.80% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse R USD |LU0933610247|0.95% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+



Risikoprofil:

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite



1 2 3 4 5 6 7







OYSTER USD Bonds



+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klassen zur Verfügung|ISIN |Verwaltungs-gebühr|Performance-gebühr|

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse C USD |LU0970691076|0.90% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse I USD |LU0970691233|0.55% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+

|Klasse R USD |LU0970691159|0.70% |Kein |

+---------------------+------------+------------------+------------------+



Risikoprofil:

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Möglicherweise geringere Rendite Möglicherweise höhere Rendite



1 2 3 4 5 6 7







Verkaufsprospekte, wichtige Anlegerinformationen, Statuten sowie Jahres- und

Halbjahresberichte des Fonds erhalten Sie ohne Kosten beim den Vertretern und

Zahlstellen.









Note to the Editor



Über OYSTER Funds

OYSTER ist eine Palette von OGAW-Anlagefonds, die von SYZ Asset Management zur

Erfüllung der Anforderungen einer diversifizierten Kundenbasis (einschließlich

professioneller Kunden) entwickelt wurde. Mit ihrer starken Ausrichtung auf

Performance umfasst die luxemburgische SICAV fast dreißig Teilfonds, die ein

breites Spektrum von Anlageklassen, Märkten und Anlagestilen abdecken. OYSTER

ist derzeit in zahlreichen europäischen und asiatischen Ländern zugelassen

und/oder wird dort über ein umfassendes Distributionsnetzwerk vertrieben. Um die

Anforderungen einer kritischen und anspruchsvollen Kundenbasis zu erfüllen,

vertraut SYZ Asset Management die Verwaltung seiner OYSTER Funds internen und

externen Fondsmanagern an. Der Erfolg der Strategien führte dazu, dass einige

Teilfonds international anerkannte Auszeichnungen erhielten.



Über SYZ Asset Management*

SYZ Asset Management, die auf die institutionelle Vermögensverwaltung

spezialisierte Sparte der SYZ-Gruppe, bietet Anlagelösungen für institutionelle

Anleger und Finanzintermediäre. Die Strategien von SYZ Asset Management stützen

sich auf einen stark überzeugungsbasierten Ansatz und wurden konzipiert, um die

Portfolio- und Risikomanagementanforderungen anspruchsvoller Anleger zu

erfüllen. Die Gesellschaft bietet diskretionäre Mandate und verschiedene

Paletten von Anlagefonds an, darunter OYSTER Funds, eine luxemburgische OGAW

SICAV mit einem diversifizierten Spektrum anerkannter Produkte, die zahlreiche

Anlageklassen und -stile abdecken und internen wie externen Fondsmanagern

anvertraut sind.

SYZ Asset Management wurde anlässlich der European Funds Trophy 2016 in der

Kategorie "26-40 notierte Fonds" als "Bester Schweizer Vermögensverwalter"

ausgezeichnet.

www.syzassetmanagement.com



* Alle Verweise auf SYZ Asset Management im vorliegenden Dokument sollten als

Hinweise auf eine oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Rechtseinheiten

ausgelegt werden, abhängig von dem Land, in dem das Dokument veröffentlicht

wird, und den genannten Anlageprodukten und -dienstleistungen, die für

potenzielle Anleger oder Kategorien von Anlegern in den entsprechenden Ländern

verfügbar sind.

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ

Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SAS.



Über die SYZ-Gruppe

SYZ wurde 1996 in Genf gegründet und ist eine rasch wachsende Schweizer

Bankengruppe. Ihre Ausrichtung auf Vermögensverwaltung setzt sie über zwei

einander ergänzende Geschäftssparten um: die Privatbank und die institutionelle

Vermögensverwaltung. SYZ bietet privaten und institutionellen Anlegern ein

umfassendes Portfoliomanagement mit einem aktiven Anlagestil und einem Fokus auf

Risikominderung, die eindeutig auf absolute Performance durch Alpha-Generierung

ausgerichtet ist.

SYZ ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen mit einer globalen

Präsenz. Das von der SYZ-Gruppe verwaltete Vermögen beläuft sich auf CHF 39 Mrd.

(EUR 36 Mrd., USD 39 Mrd.). Die Gruppe hat eine solide Kapitalbasis und

profitiert davon, dass sie in privater Hand und unabhängig ist.

www.syzgroup.com







Kontakte



OYSTER Sicav SYZ Asset Management

11-13 Boulevard de la (Luxembourg) SA

Foire 54 rue Charles Martel

L-1528 Luxembourg L-2134 Luxembourg

info(at)oysterfunds.com Tel. : +352 26 27 36 1







REPRESENTATIVES







Switzerland Germany Italy

---------------------------- ------------------------- ------------------------

Service de paiement Zahlstelle Soggetto incaricato dei

Banque SYZ SA BHF-BANK AG pagamenti

Rue du Rhône 30 Bockenheimer RBC Investor Services

CH-1204 Genève Landstrasse 10 Bank SA Succursale di

Tel. : +41 (0)58 799 19 05 D-60323 Frankfurt Milano

Tel.: +49 (0)69 Vie Vittor Pisani 26

718 22 75 I-20124 Milano

Tel.: +39 02 305 756 1



Soggeto incaricato dei

France pagamenti

------------------------- State Street Bank SpA

Représentant Agent centralisateur Via Col Moschin 16

SYZ Asset Management BNP Paribas Securities I-20136 Milano

(Suisse) SA Services Tel.: +39 02 879 671 53

Rue du Rhône 30 9 rue du Débarcadère

CH-1204 Genève F-93500 Pantin Soggeto incaricato dei

Tel.: +41 (0)58 799 19 05 Tel. : pagamenti

+33 1 57 43 12 58 Société Générale

Securities Services SpA

Via Benigno Crespi

19/A-MAC 2

Spain Austria I-20159 Milano

---------------------------- ------------------------- Tel.: 39 02 917 846 61

Entidad comercializadora Zahlstelle

Allfunds Bank Raiffeisen Bank Soggeto incaricato dei

C/ Estafeta Nº6 (La International AG pagamenti

Moraleja) Am Stadtpark 9 Allfunds Bank SA

Complejo Pza. de la A-1030 Wien Via Santa Margherita 7

Fuente- Edificio 3 Tel.: +43 (0)1 717 070 I-20121 Milano

28109 Alcobendas Tel.: +39 02 896 283 01

Tel.: +34 (0)91 274 64 00



Belgium Sweden

------------------------------------------------------

Agent financier - Paying Agent

Financiële agent MFEX Mutual Funds

Caceis Belgium SA Exchange AB

Avenue du Port 320 Linnégatan 9-11

Havenlaan 86C b 114 47 - Stockholm

B-1000 Bruxelles Sweden

Tel. : +32 (0)2 209 26 40 Tel.: +46 (0)8

559 03 650







United Kingdom

---------------------------- -------------------------

Representative

SYZ Asset Management

(Europe) Limited

Authorised and Regulated

by the FCA

Southwest House

11a Regent Street

London SW1Y 4LR

Tel: +44 (0) 20 30 400 500





Haftungsausschluss



OYSTER SICAV ist eine offene, mehrere Fonds umfassende Investmentgesellschaft,

die in Luxemburg errichtet ist und dort reguliert wird. Die Verkaufsprospekte

und die wichtige Anlegerinformationen von der SICAV sind bei SYZ Asset

Management (Luxembourg) erhaltbar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen

keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu, und Anlagen können im Laufe der Zeit

ebenso an Wert verlieren wie gewinnen. Anlagen in Teilfonds der OYSTER SICAV

sind mit Risiken verbunden, die ausführlicher im Prospekt beschrieben werden.

Die Inhalte dieser Medienmitteilung dienen ausschliesslich zu

Informationszwecken und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Vor

einer Anlage ist stets die Einholung einer unabhängigen Anlageberatung bei einer

ordnungsgemäss zugelassenen und regulierten Stelle zu bedenken.





Massgeblich ist die englische Fassung.





[1] Quelle: Bloomberg, BofA Merrill Lynch, Zahlen am Ende von 2015

[2] OYSTER European Corporate Bonds C EUR wurde am 10 Juni 2003 lanciert

[3] Benchmark : BofA Merrill Lynch Euro Corporate TR EUR

[4] Der netto Verwaltungsgebühr ist von 0.4% für den ersten zwölf Monated nach

der Lancierung des Fonds.



Antonio RUGGERI:

http://hugin.info/166509/R/2046201/764605.jpg



Andrea GARBELOTTO:

http://hugin.info/166509/R/2046201/764604.jpg



Pressemitteilung:

http://hugin.info/166509/R/2046201/764609.pdf







