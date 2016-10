Der Tagesspiegel: Reaktion auf VW-Skandal: EU-Verbraucherkommissarin Jourová will einheitliche Schadensersatzregeln für europäische Verbraucher

(ots) - Als Reaktion auf die VW-Dieselaffäre will

EU-Verbraucherkommissarin Vera Jourová einheitliche

Schadensersatzregeln für die Europäische Union einführen. "Ich finde

es unerträglich, dass in den USA VW-Kunden entschädigt werden,

während wir uns in Europa mit 28 unterschiedlichen Regelungen

herumschlagen", sagte Jourová dem Tagesspiegel (Dienstagausgabe). Der

Fall VW zeige, dass Europa eine Rechtslücke habe. Die Kommissarin

will daher mit den Mitgliedsstaaten über europaweite

Schadensersatzregeln sprechen. "Die Unternehmen werden im

IT-Zeitalter immer stärker und größer, trotzdem gibt es Länder wie

Deutschland, in denen der Verbraucher auch heute noch auf eigene

Faust sehen muss, wie er zu seinem Recht kommt", kritisierte die

Tschechin. "Das ist nicht mehr zeitgemäß."



Datum: 03.10.2016 - 11:51

