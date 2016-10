Internationale Befragung startet: Reifegrad im SRM

POOL4TOOL lädt Einkäufer zum kostenlosen SRM Self-Assessment ein und sucht aktuelle Benchmarks im Lieferantenmanagement

(firmenpresse) - Wien | Stuttgart | München | Belgrad | Detroit | Singapur | Dubai, 03. Oktober 2016 - POOL4TOOL, der Marktführer für die elektronische Prozessoptimierung im direkten Einkauf, startet eine internationale Befragung von Einkäufern zum Thema "Reifegrad im SRM: Benchmark 2017" (https://www.pool4tool.com/cms/news/presse/presse/article/internationale-befragung-startet-reifegrad-und-be/?utm_source=Press&utm_medium=PR-Gateway&utm_campaign=SRM&utm_content=srmumfrage). Ziel der Aktion ist es, den aktuellen Stand von SRM-Prozessen und -Praktiken zu erheben, Benchmarks zu finden und ungenützte Potenziale aufzuzeigen. Die Online-Umfrage läuft weltweit, eine Teilnahme ist ab sofort bis zum 11. November 2016 möglich.



"Noch nie zuvor standen Einkaufsabteilungen vor mehr Herausforderungen als heute, und noch nie zuvor hatten sie zugleich auch mehr Möglichkeiten, um ihre Strategien und Prozesse speziell im Lieferantenmanagement (SRM) (https://www.pool4tool.com/cms/news/presse/presse/article/internationale-befragung-startet-reifegrad-und-be/?utm_source=Press&utm_medium=PR-Gateway&utm_campaign=SRM&utm_content=srmumfrage) zu optimieren. Wir möchten erfahren, wie die Einkäufer diesen begegnen und wo sie im SRM heute stehen", erklärt Bertrand Maltaverne, Senior Consultant bei POOL4TOOL und Projektleiter der Umfrage, die Beweggründe und Ziele der Befragung. "Wir laden Einkaufsexperten aus allen Ländern, Unternehmensgrößen und über alle Branchen hinweg ein, an unserem kostenlosen SRM Self-Assessment (https://www.pool4tool.com/cms/news/presse/presse/article/internationale-befragung-startet-reifegrad-und-be/?utm_source=Press&utm_medium=PR-Gateway&utm_campaign=SRM&utm_content=srmumfrage) teilzunehmen. Dadurch erhoffen wir uns spannende Einblicke und Aussagen zum Reifegrad des SRM in internationalen Einkaufsabteilungen: Was ist State-of-the-Art? Welche Unternehmen oder Branchen setzen echte Benchmarks? Wo gibt es die größten ungenutzten Potenziale?"



Reifegrad im SRM: Self-Assessment und Benchmarks (https://www.pool4tool.com/cms/news/presse/presse/article/internationale-befragung-startet-reifegrad-und-be/?utm_source=Press&utm_medium=PR-Gateway&utm_campaign=SRM&utm_content=srmumfrage)





Der Fragenkatalog steht auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Er ermöglicht den Teilnehmern, ihre derzeitigen Prozesse und Praktiken im SRM einem kritischen Self-Assessment (https://www.pool4tool.com/cms/news/presse/presse/article/internationale-befragung-startet-reifegrad-und-be/?utm_source=Press&utm_medium=PR-Gateway&utm_campaign=SRM&utm_content=srmumfrage) zu unterziehen und bietet einen Benchmark, wo sie aktuell stehen. Die Teilnehmer erhalten sofort ihr persönliches Ergebnis und auf Wunsch auch konkrete Handlungsempfehlungen, mit welchen Maßnahmen und in welche Richtung sie ihren Einkauf weiter professionalisieren können. Das Fragenspektrum umfasst die Dimensionen Mitarbeiter, Prozesse und IT-Systeme und deckt den gesamten Lieferantenlebenszyklus ab, u.a. von den Basisprozessen, wie z.B. die Lieferantenqualifizierung, Klassifizierung sowie die Lieferantenentwicklung und -anerkennung, bis hin zu komplexen Themen wie die Definition und Durchsetzung globaler Materialgruppenstrategien, der Lieferantenkonsolidierung sowie die Nutzung von KPIs im Lieferantenmanagement (https://www.pool4tool.com/cms/news/presse/presse/article/internationale-befragung-startet-reifegrad-und-be/?utm_source=Press&utm_medium=PR-Gateway&utm_campaign=SRM&utm_content=srmumfrage).



Zielgruppe der Befragung sind Führungskräfte und erfahrene Mitarbeiter im Einkauf, insbesondere Einkaufsleiter (CPOs), Projektleiter und andere Personen mit strategischen Einkaufsfunktionen, aus Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen. Eingeladen teilzunehmen sind gleichermaßen Einkaufsexperten aus Konzernen und Mittelständischen Unternehmen. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Befragung als Benchmark Report (https://www.pool4tool.com/cms/news/presse/presse/article/internationale-befragung-startet-reifegrad-und-be/?utm_source=Press&utm_medium=PR-Gateway&utm_campaign=SRM&utm_content=srmumfrage) veröffentlicht.





http://p4t.info/presseuebersicht



Die POOL4TOOL AG ist mit Standorten in Europa, Amerika und Asien und über 300 Kunden globaler Marktführer für elektronische Prozessoptimierung im "direct procurement". Die weltweit einzige "All-in-One Supply Collaboration"-Plattform vereint alle Prozesse von der Produktentstehung über den strategischen Einkauf (Sourcing), das Lieferantenmanagement (SRM), die indirekte Beschaffung (Procurement), das Supply Chain Management (SCM) bis hin zum Qualitätsmanagement in einer workflowbasierten Lösung. POOL4TOOL bietet Best Practice aus Erfolgsprojekten mit Weltmarktführern der Branchen Automotive, Maschinen-und Anlagenbau, Serienfertigung und Medizintechnik sowie ein einzigartiges Lieferantennetzwerk mit über 300.000 angebundenen Unternehmen.

POOL4TOOL AG

POOL4TOOL AG

Kathrin Kornfeld

Altmannsdorfer Straße 91/19 91/19

1120 Wien

kathrin.kornfeld(at)pool4tool.com

+4318049080

http://p4t.info/presseuebersicht



POOL4TOOL AG

Kathrin Kornfeld

Wien

+4318049080





Kommentare zur Pressemitteilung