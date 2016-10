evodoo by döhring digital -

All-in-One-Business-Software und strategisches Digital-Marketing in einer idealen Kombination

evodoo - aus Liebe zum digitalen Kunden

(firmenpresse) - Unternehmen stehen heute vor gewaltigen Herausforderungen. Die Wünsche des digitalen Kunden verlangen schnelles Handeln.



Wenn gewünschte Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen im Internet nur schwer oder gar nicht zu finden sind, bedarf es nur eines Klicks und die Chance einen Kunden zu gewinnen, ist vertan.



Eine moderne Website oder ein benutzerfreundlicher Online-Shop, mobiltauglich und sicher, sollte eigentlich Standard sein. Studien zeigen, dass es im deutschen Mittelstand leider noch sehr viel Nachholbedarf gibt.



Für gute Ergebnisse in Suchmaschinen sind Inhalte und Relevanz wichtig. Kundenorientierter Service, bequeme Zahlungsabwicklung und kurze Lieferzeiten bei einer Online-Bestellung werden heute vorausgesetzt.



Um dies alles gewährleisten zu können, gibt es viele Insellösungen. Ein System für die Website oder den Online-Shop, ein anderes für die Kundenverwaltung. Rechnungen und Finanzbuchhaltung werden dann wiederum in einen anderen Programm erledigt. Und wenn man dann zum Beispiel auch noch einen Newsletter verschicken möchte, braucht man wieder eine andere Lösung.



Das ist nicht nur zeit- und nervenaufreibend - denn jedes System hat auch seine Eigenheiten - es kommt auch teilweise ein stattlicher monatlicher Betrag zusammen. Vom jeweiligen Support im Falle einer Frage oder eines Problems mal ganz abgesehen. Jährliche Lizenzgebühren schlagen auch noch einmal schwer zu Buche.



Für Unternehmen, die Produkte herstellen und auch selbst verkaufen, ist eine entsprechende Businesssoftware oft eine gewaltige Investition, vor der viele Inhaber oder Geschäftsführer verständlicherweise Respekt haben.



Zusammen mit der IT IS AG (Odoo Silber Partner) als technischen Partner hat döhring digital eine ideale Kombination geschaffen aus All-in-One-Businesssoftware und strategischem Digital-Marketing - evodoo.



Technische Basis von evodoo ist Odoo, die führende open source Business-Software-Plattform. Mit den Erfahrungen von döhring digital aus dem Bereich Strategieentwicklung und Online-Marketing, bleiben bei evodoo fast keine Wünsche offen.









evodoo kann alle Geschäftsprozesse von der Produktion bis zum Verkauf auf allen Kanälen abbilden. Das entsprechende Online-Marketing ist die perfekte Ergänzung, um die richtigen Kunden zu gewinnen und vor allem zu begeistern.



Damit man einen Einblick in die Vielseitigkeit von evodoo nehmen kann, finden bei döhring digital regelmäßig Produktpräsentationen in Form von Webinaren statt.



Auf der Website von döhring digital findet man alle Termine und kann sich unverbindlich anmelden.



www.doehring.digital





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.doehring.digital



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

döhring digital - Die Digital Agentur (Online-Marketing-Agentur / e-Commerce-Agentur / Werbeagentur) in Baden-Baden im Kreis Karlsruhe mit der Sie Ihre Ziele erreichen - Sinnvoll, effizient & effektiv.



evodoo - Aus Liebe zum digitalen Kunden: All-in-One Business-Software + strategisches Digital-Marketing

Dies ist eine Pressemitteilung von

döhring digital e.K.

PresseKontakt / Agentur:

döhring digital e.K.

Kai Döhring

Schwarzwaldstr. 20 D

76532 Baden-Baden

info(at)doehring-digital.de

07221 / 858 969-0

https://www.doehring.digital



Datum: 03.10.2016 - 13:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1407468

Anzahl Zeichen: 2874

Kontakt-Informationen:

Firma: döhring digital e.K.

Ansprechpartner: Kai Döhring

Stadt: Baden-Baden

Telefon: 07221 / 858 969-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 142 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung