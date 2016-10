Mit Compliance-Praxisseminar zum Ziel

Das Seminar"Compliance im Mittelstand praxisnah umsetzen" der IHK München gibt eine Anleitung für den Aufbau eines Compliance Management Systems.

(firmenpresse) - München, 01.10.2016 - Mit Blick auf die zunehmend stringenter werdende Rechtsprechung bei Gesetzesverstößen ist es unerlässlich, ein Compliance Management System einzurichten. Daran kommt heute kein Unternehmen mehr vorbei. Denn nur so kann der Unternehmer bzw. Geschäftsführer im Fall des Falles den notwendigen Nachweis erbringen, dass er vorausschauend gehandelt hat. Juristen sprechen hier von der Möglichkeit, sich zu "exkulpieren". Der Vorwurf eines Organisationsverschuldens kann damit entkräftet werden.



Speziell mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ein individuelles Compliance Management System schnell, unbürokratisch und kostengünstig aufzubauen. Denn hier fehlt es in der Regel an personellen Ressourcen und die Mittel sind begrenzt.



Die IHK München und Oberbayern bietet - zusammen mit der spezialisierten Beratungsgesellschaft AGAMON Consulting GmbH - erstmals ein Praxisseminar an, das genau auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist. Getreu dem Motto "Von der Praxis für die Praxis" werden hier die erforderlichen Grundlagen mit praktischen Arbeitshilfen vermittelt.



AGAMON Consulting hat auf diesem Gebiet umfangreiche und langjährige Erfahrungen. So hat die Gesellschaft 2014 eine bundesweite Studie zum Compliance Management im Mittelstand durchgeführt, bei welcher rund 1.600 Unternehmen befragt wurden.



Das Seminar findet am Montag, den 24. Oktober 2016 von 09.00 bis 18.00 Uhr in der IHK Akademie in Westerham bei München statt.



IHK Praxisseminar "Compliance im Mittelstand praxisnah umsetzen" (https://akademie.muenchen.ihk.de/bildung/details.jsp?pid=10263)





http://www.agamon-consulting.de



AGAMON Consulting GmbH ist eine Managementberatungsgesellschaft, die sich auf Risikomanagement und Compliance Management spezialisiert hat. Die Leistungsschwerpunkte liegen in der individuellen Beratung mittelständischer Unternehmen bei Aufbau und Implementierung von Risiko- und Compliance Management Systemen. Daneben bietet AGAMON Consulting die Durchführung von Compliance-Audits, Risiko-Audits sowie Compliance Inhouse Schulungen an. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin sowie einen weiteren Standort in München und ist bundesweit tätig.

AGAMON Consulting GmbH

AGAMON Consulting GmbH

Dipl.-Bw. Eckart Achauer

Friedrichstr. 171

10117 Berlin

eckart.achauer(at)agamon-consulting.de

0049 30 5200 484 94

http://www.agamon-consulting.de



Firma: AGAMON Consulting GmbH

Ansprechpartner: Dipl.-Bw. Eckart Achauer

Stadt: Berlin

Telefon: 0049 30 5200 484 94





