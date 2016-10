KPMG führt @gov ein: eine neue Quelle mit der Regierungsmitarbeiter umwälzende Einblicke und Ideen erhalten

KPMG International hat (at)gov (http://www.kpmg.com/atgov)

eingeführt, eine neue Online-Quelle, die dazu gedacht ist,

zukunftsweisenden und umwälzenden Einblick für die weltweit im

öffentlichen Sektor arbeitenden Führungskräfte bereitzustellen, da

diese neben sich schnell ändernden Technologien und zunehmenden

finanziellen Beschränkungen auch mit hohen Anforderungen,

Sicherheitsbedrohungen und aufkommenden sozialen Bedürfnissen umgehen

müssen.



"Durch unsere Regierungspraktiken weltweit haben wir Einblick in

die üblichen Spannungsfelder im weltweiten öffentlichen Sektor,

während wir uns gleichzeitig bewusst sind, wie wichtig die lokale

Ebene ist", erklärte Nick Chism, Global Chair of Government,

Infrastructure and Healthcare, KPMG International. Er fuhr fort:

"(at)gov ist eine Quelle, die eine konstruktive Diskussion dieser

wichtigen Perspektiven ermöglichen wird."



Kritische Probleme von Regierungen stehen im Mittelpunkt



Im Bericht Future State 2030 (https://www.kpmg.com/Global/en/Issue

sAndInsights/ArticlesPublications/future-state-government/Documents/f

uture-state-2030-v3.pdf) identifizierte KPMG die großen Trends, die

wahrscheinlich die Regierungsrichtlinien und -programme in den

nächsten Jahren beeinflussen werden: von Demografien über

wirtschaftliche Verflechtungen bis hin zur öffentlichen Verschuldung,

zu Klimawandel und zur Urbanisierung. (at)gov zeigt, wie Regierungen mit

transformativen Änderungen umgehen können, die durch diese Trends

notwendig werden, wie:



- der effektiven Transformation von Geschäftsabläufen und Funktionen,

um strukturelle Anforderungen und Serviceanforderungen zu erfüllen;

- die Nutzung hilfreicher Technologie, um Kompetenzen zu erweitern

und effizienter zu arbeiten; und

- die Schaffung eines Managements und einer Kultur, die umwälzende



Änderungen unterstützen.



Das Thema von (at)gov für das 3. Quartal 2016 lautet "Regierungen

transformieren im Zeitalter der Technologie" - mit besonderem Fokus

auf den Themen:



- Digitale Erkennung (https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/

04/what-does-it-take-to-achieve-digital-id-for-citizens.html) und

die Herausforderungen bei der Implementierung über Jurisdiktionen

hinweg;

- Notwendigkeiten im öffentlichen Sektor durch das Aufkommen

autonomer Fahrzeuge (https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016

/06/autonomous-vehicles-the-public-policy-imperatives.html);

- Cybersicherheit und die Angreifbarkeit von Regierungen durch

Cyberverbrechen (https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/05/

how-vulnerable-are-governments-to-cyber-crime.html).



(at)gov wird kontinuierlich auf KPMG.com/atgov veröffentlicht

beziehungsweise direkt per E-Mail an das Postfach der Leser gesandt.

Für die Medien will (at)gov zu einer Quelle werden, die Journalisten

dabei unterstützt, neue Ressourcen, Fallstudien und neueste Daten zu

entdecken, die bei der Geschichtsentwicklung nützlich sein können.



Informationen zu KPMGs Praxis für Weltregierung und öffentlichen

Sektor (https://home.kpmg.com/xx/en/home/industries/government-public

-sector.html)



KPMGs Praxis für die Weltregierung und den öffentlichen Sektor ist

ein Netzwerk aus den in den Mitgliedsgesellschaften arbeitenden

Fachkräften. Unsere Fachkräfte, von denen viele leitenden Funktionen

im öffentlichen Sektor inne haben, vereinen ihre praktische und

lokale Erfahrung mit Einblicken aus unserem weltweiten Netzwerk, um

unseren Kunden bei der Implementierung von umwälzenden Strategien auf

wirtschaftliche, effiziente und effektive Weise zu helfen. Rund um

die Welt sehen sich Regierungen und Organisationen des öffentlichen

Sektors den wachsendem Druck durch Finanzkrisen, konstituierende

Änderungen bis hin zu Herausforderungen durch die zunehmende

Urbanisierung gegenüber. Wie damit umgegangen wird, beeinflusst jeden

Aspekt der Wirtschaft eines Landes. KPMGs Praxis für die

Weltregierung und den öffentlichen Sektor ermöglicht bedeutende

Ergebnisse durch ein umfassendes Verständnis der Probleme, eine

intime Kenntnis darüber, wie der öffentliche Sektor arbeitet, sowie

weltweite und lokale Einblicke in die kulturelle, soziale und

politische Umgebung.



Informationen zu KPMG International

(https://home.kpmg.com/xx/en/home.html)



KPMG ist ein globales Netzwerk professioneller Firmen, die

Wirtschaftsprüfungen sowie Steuer- und Beratungsdienstleistungen

anbieten. Wir sind in 155 Ländern vertreten und beschäftigen in

unseren weltweiten Mitgliedsgesellschaften über 174.000 Mitarbeiter.

Die unabhängigen Mitgliedsfirmen des KPMG-Netzwerks gehören der

Schweizer Körperschaft KPMG International Cooperative ("KPMG

International") an. Jedes KPMG-Unternehmen ist ein rechtlich

unabhängiges und eigenständiges Gebilde - und versteht sich auch als

solches.



