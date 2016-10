Städtetrip ans Meer: Palma im Winter – ein Tipp für Entdecker

(firmenpresse) - Echte Mallorca-Kenner lieben „ihre“ Insel ganz besonders im Winter. Dann wird es ruhiger und es bleibt angenehm mild – die beste Zeit, um sich den vielen Sehenswürdigkeiten der Baleareninsel zu widmen und das urbane Leben von Palma de Mallorca zu genießen. Freunde von Kunst und Kultur besuchen in der Nebensaison die zahlreichen Museen und Galerien von Palma. Warteschlangen gibt es im Winter keine – eine ideale Gelegenheit, um auch die berühmte Kathedrale fernab von Menschenmassen zu erleben. Die Gassen und Straßen der Stadt sind ein Paradies für „Shoppingqueens“. Im Januar purzeln die Preise in den Läden. Die großen Designer finden sich am Paseo del Borne und auf der Jaime III. Viele junge Labels haben sich in der Altstadt niedergelassen. Anfang des Jahres feiern die Mallorquiner traditionelle Feste wie die Umzüge zu den Heiligen Drei Königen und das Stadtfest zu Ehren von Sant Sebastian. Ein Stadthotel für Menschen, die das Besondere suchen, ist das Designhotel Portixol. Ein kleiner Spaziergang entlang der Strandpromenade oder eine kurze Radtour führen von dem Boutiquehotel direkt in das Stadtzentrum. Auf dem Weg laden zahlreiche Cafés und Restaurants zu einer Pause in der Sonne ein. In dem exklusiven Spa und dem Feinschmeckerrestaurant des Portixol lassen sich Urlauber so richtig verwöhnen. Das Portixol ist gemacht für Designliebhaber, die das Flair kleiner, feiner Häuser lieben. Seit Jahren haucht das schwedische Hotelier-Ehepaar Johanna und Mikael Landström europaweit traditionellen Hotels frische Lebensgeister ein. So auch dem Hotel Portixol. Den beiden erfahrenen Hoteliers ist an diesem besonderen Platz ein bezaubernder Mix aus mediterranem Flair und skandinavischer Leichtigkeit gelungen. Alte Traditionen haben die Landströms im Portixol bewahrt – aufbereitet für eine neue Generation, die das gewisse Extra liebt und auf keinen modernen Komfort verzichten möchte.



