(firmenpresse) - SE Swiss Estates AG: Halbjahresbericht 2016 vorgelegt



Stabile Entwicklung



Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (03.10.2016) - SE Swiss Estates AG hat ankündigungsgemäss den ungeprüften Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 vorgelegt.



Der Nettoliegenschaftsertrag belief sich in der Berichtsperiode auf TCHF 2'792 (Vorjahr TCHF 2'887), das Betriebsergebnis auf TCHF 1'845 (Vorjahr TCHF 1'495), der Halbjahresgewinn vor Steuern auf TCHF 558 (Vorjahr TCHF 372) und der Halbjahresgewinn auf TCHF 488 (Vorjahr TCHF 367).



Der Liegenschaftsbestand zu Verkehrswerten steht per 30. Juni 2016 mit TCHF 161'198 zu Buche (Vorperiode TCHF 161'028). Die Net Asset Value beläuft sich neu auf CHF 13.77 (Vorperiode CHF 13.62) pro Titel mit Nennwert von CHF 9.80.



Der Halbjahresbericht 2016 ist auf der Site www.swiss-estates.ch abrufbar und kann von der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.



Die Titel der SE Swiss Estates AG sind an der BX Berne eXchange (www.berne-x.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

- Wandelanleihe: Valor 25998354 / ISIN CH0259983549 / Tickersymbol SECOCO



Namenaktien und Anteile der Wandelanleihe unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar.



SE Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte.





