ONYX Hospitality Group ernennt Sophia Altamirano zur Vice President of Sales

(firmenpresse) - Bangkok/Frankfurt am Main, 29. September 2016 – Die asiatische ONYX Hospitality Group mit Sitz in Bangkok hat Sophia Altamirano zur neuen Vice President of Sales ernannt.

Altamirano blickt auf 19 Jahre Berufserfahrung in der Hotellerie zurück und war in der Vergangenheit für diverse internationale Marken in verschiedenen Positionen tätig. Zu ihren Stationen zählt unter anderem die AccorHotels Group: Hier war sie als Director of Sales and Marketing für Mercure, Grand Mercure, Novotel und Sofitel auf den Philippinen und in Vietnam angestellt, bevor sie die Position als Regional Director of Sales für die Hotels in Malaysia, Indonesien und Singapur inne hielt. Anschließend wurde sie zum Regional Director of Sales für den nördlichen Teil Südostasiens mit Sitz in Bangkok ernannt und zeichnete verantwortlich für sieben große Marken in über 90 Hotels in Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, Myanmar sowie auf den Philippinen. Danach wechselte sie in den operativen Bereich und arbeitete als Executive Assistant Manager im Pullman Bangkok Sukhumvit.

In ihrer aktuellen Rolle bei der ONYX Hospitality Group verantwortet Altamirano den gesamten Vertrieb und arbeitet eng mit den einzelnen General Managern sowie deren Sales- und Marketing-Teams zusammen. Zu ihrer neuen Position sagt Altamirano: „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Know-how im Vertriebsteam von ONYX einzubringen, da wir gemeinsam daran arbeiten, dass die einzelnen Hotels und Resorts ihre Ziele erreichen. Für ONYX stehen spannende Zeiten bevor, denn wir expandieren in neue Gebiete und vergrößern unsere Präsenz in bereits erschlossenen Regionen – Regionen, in denen ich bereits vorher lange tätig war.“



ONYX Hospitality Group betreibt unterschiedliche, sich ergänzende Marken und verfügt aktuell über 41 Häuser im Indischen Ozean, am Arabischen Golf und im asiatisch-pazifischen Raum, weitere 20 befinden sich in der Planung. Im Zuge des Expansionskurses anvisiert das Unternehmen bis 2018 die Leitung von insgesamt 81 Hotels, Resorts und Serviced Apartments. www.onyx-hospitality.com.



