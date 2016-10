amexus auf dem 5. HR Wirtschaftsgipfel in Bonn

Software für Personalmanagement im Dialog auf Augenhöhe

(PresseBox) - Der Ahauser Lösungsanbieter für kaufmännische Software amexus hat am 28.09.2016 am 5. HR Wirtschaftsgipfel mit ca. 140 Teilnehmern in Bad Godesberg als Partner für Human Ressource Softwarelösungen teilgenommen. Mit dem Wirtschaftsgipfel bietet dialogum Führungskräften und Entscheidern der oberen Managementebene eine exklusive Plattform, um in den intensiven Dialog mit Gesprächspartnern auf Augenhöhe zu treten und sich zu spezifischen Themenkomplexen auszutauschen und zu benchmarken.

Referenten waren unter anderem Marion Rövekamp (Vorstand Personal, DB Regio AG), Marc-Stefan Brodbeck (Leiter Recruiting & Talent Acquisition, Deutsche Telekom AG) und Dr. Philipp Zimmermann (Head of Talent and Leadership, Evonik Industries AG).

Geschäftsführer Jörg Tomse sprach mit verantwortlichen Managern von ausgewählten Unternehmen, die einen Handlungsbedarf in ihren Unternehmen sehen, um sich so auf den digitalen Wandel auch im Bereich HR (Human Ressource) vorzubereiten. Dieses Thema beschäftigt mittelständische Kunden mit 200 Mitarbeitern ebenso wie Konzerne mit mehreren tausend Mitarbeitern, teilweise über Standorte und Länder verteilt. Ziel der Unternehmen ist in Bezug auf die Mitarbeiter ein mehr an Förderung der Talente und weniger Verwaltung. Dieses wird durch die Bereitstellung einer gemeinsamen Plattform im Unternehmen für die Mitarbeiter möglich. Und es reicht vom Recruiting (Personalgewinnung) über das Talentmanagement (Weiterbildung und Förderung) bis zur digitalen Personalakte und einem Self Service / Portal. Hier ist es zum Beispiel dem Mitarbeiter möglich, seine Daten wie Bankverbindung, Adresse etc. eigenständig zu ändern oder aber seine Lohnabrechnung einzusehen. Auch stehen den Mitarbeitern und vor allem auch den Vorgesetzen wichtige Daten elektronisch zur Verfügung. Das beginnt schon bei der Urlaubs- und Fehlzeitenplanung. Nun kann man z.B. abteilungsbezogen sehen, wer wann nicht da ist, ohne die Personalabteilung fragen zu müssen. Das führt zu einer höheren Eigenverantwortung der Mitarbeiter und ermöglicht der Personalabteilung mehr Zeit in die Planung von Schulungen zu investieren.



amexus präsentierte sich mit zwei Dialogtischen (siehe Foto), an denen die Fachgespräche stattfanden und wurde vom Hersteller Sage mit Herrn Thomas Kühnast unterstützt, der aus den Erfahrungen und Referenzen mit SAP Anbindungen berichtete.

Um bei großen Unternehmen, die in den Ländern vorhandenen lokalisierten Personalabrechnungen an das Sage Personalmanagement zu integrieren, hat Sage Werkzeuge den Partnern wie amexus bereitgestellt. Somit kann auch bei unterschiedlichen Gehaltsabrechnungssystemen das Management in derselben Oberfläche (Deutsch oder Englisch) geführt werden und alle Dokumente befinden sich in der digitalen Personalakte.

Über dialogum

dialogum organisiert themen- und branchenspezifische Wirtschaftsgipfel und schafft exklusive Netzwerke für Entscheidungsträger, Vorstands- und Geschäftsleitungsmitglieder der unterschiedlichsten Bereiche aus der Wirtschaft.

Mehr unter www.dialogum.de



amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG wurde 1992 in Ahaus als Systemhaus für IT-Lösungen gegründet und beschäftigt in der Gruppe über 70 Mitarbeiter am Hauptsitz in Ahaus und den Niederlassungen Gronau, Dortmund-Airport, Schwerte, Osnabrück/Bissendorf, Köln und Paderborn. amexus ist einer der führenden Komplettanbieter kaufmännischer Software für kleine und mittlere Unternehmen. Als Sage-Partner mit Experten für alle Bereiche nutzen wir dabei die erfolgreichsten ERP-Produkte für Betriebe mit bis zu 1000 Mitarbeitern und passen sie bedarfsgenau an. So steigern wir den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden dauerhaft und verschaffen ihnen unternehmerischen Freiraum für ihre Kernaufgaben. Anders | Smarter | Familiärer.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG wurde 1992 in Ahaus als Systemhaus für IT-Lösungen gegründet und beschäftigt in der Gruppe über 70 Mitarbeiter am Hauptsitz in Ahaus und den Niederlassungen Gronau, Dortmund-Airport, Schwerte, Osnabrück/Bissendorf, Köln und Paderborn. amexus ist einer der führenden Komplettanbieter kaufmännischer Software für kleine und mittlere Unternehmen. Als Sage-Partner mit Experten für alle Bereiche nutzen wir dabei die erfolgreichsten ERP-Produkte für Betriebe mit bis zu 1000 Mitarbeitern und passen sie bedarfsgenau an. So steigern wir den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden dauerhaft und verschaffen ihnen unternehmerischen Freiraum für ihre Kernaufgaben. Anders | Smarter | Familiärer.





Dies ist eine Pressemitteilung von

amexus Informationstechnik GmbH&Co. KG

Datum: 03.10.2016 - 12:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1407485

Anzahl Zeichen: 4006

Kontakt-Informationen:

Firma: amexus Informationstechnik GmbH&Co. KG

Stadt: Ahaus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung