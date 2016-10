TripAdvisor-Tochter Viator nun offizieller Partner der Germania Fluggesellschaft: Touren und Aktivitäten weltweit ab sofort online buchbar

(firmenpresse) - San Francisco/Frankfurt am Main/Berlin, 30. September 2016 – Viator, der weltweit führende Anbieter für das Suchen, Finden und Buchen der besten Reiseerlebnisse der Welt, wurde von der Fluggesellschaft Germania als bevorzugter Partner für das Finden und Buchen lokaler Touren und Aktivitäten ausgewählt. Die traditionsreiche deutsche Airline gehört damit zum wachsenden Partner-Netzwerk von Viator, das inzwischen über 40 globale Fluggesellschaften zählt.

Durch die neue Kooperation mit dem TripAdvisor-Unternehmen kann Germania direkt auf ihrer Webseite Fluggästen perfekt auf ihr Reiseziel und ihren Reisezeitraum zugeschnittene Reiseerlebnisse und Transfers in den Destinationen innerhalb ihres Streckennetzes in Deutschland, Südost-Europa, Nordafrika und West-Asien anbieten. Von klassischen Stadtrundfahren über Skip-The-Line-Tickets für berühmte Sehenswürdigkeiten bis hin zu authentischen lokalen Erlebnissen – Germania-Flugreisende haben vollen Zugriff auf Aktivitäten und Ausflüge, die Viator im Portfolio hat, und können diese vor der Reise über die verschiedenen Kundenkanäle der Airline buchen.

Eine Auswahl an lokalen Reiseerlebnissen, die deutsche Germania-Passagiere erwarten:

•Berlin (Deutschland): Keine Warteschlangen: Berliner Fernsehturm für Frühaufsteher oder Nachtzugang, Spaziergang in kleiner Gruppe durch das wilde Berlin-Kreuzberg

•Reykjavik (Island): Wellness in der Blauen Lagune mit Transfers, Polarlichter und Walbeobachtungstour

•Teneriffa (Spanien): Private Führung durch den Teide Nationalpark inklusive Wanderung und Seilbahnfahrt, Tagestour nach La Gomera

•Rovaniemi (Finnland): Romantische Kreuzfahrt entlang des längsten Flusses Finnlands Kemijoki inklusive Abendessen oder eine Tour in das Dorf des Weihnachtsmanns inklusive Schlittenfahrt und Mittagessen

•Beirut (Libanon): Historischer Stadtrundgang oder eine Tagestour nach Byblos, Jeita Grotte und Harissa

Die Aktivitäten von Viator können von allen Germania-Kunden auf der Webseite www.flygermania.com oder direkt über die Buchungsbestätigung des Fluges per E-Mail eingesehen werden. Der Fluggast wird dann direkt auf die Partnerwebseite von Viator weitergeleitet, wo er zahlreiche Sightseeing-Touren, Ausflüge und Freizeitaktivitäten buchen kann.



Paul Scodellaro, Director Sales von Germania über die Kooperation: „Seit nunmehr 30 Jahren starten jährlich Millionen von Passagieren mit Germania in die Welt und wir arbeiten kontinuierlich daran unser Streckennetz weiter auszubauen. Wir haben erst kürzlich unseren Geburtstag gefeiert und blicken auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir unseren Fluggästen und ihren Familien noch mehr Möglichkeiten bieten können, um neue Reiseziele zu erkunden. Die neue direkte Buchungsmöglichkeit von Touren und Aktivitäten des führenden Anbieters von Reiseerlebnissen weltweit, ist eine hervorragende Ergänzung unseres erstklassiges Serviceangebots, das wir unseren Kunden bieten möchten.“

Für Viator ist die enge Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften ein wichtiger Schritt in der weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens. „Auch wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem angesehenen Team von Germania“, so Ken Frohling, Vizepräsident für das Business Development bei Viator. „ Durch die aktuelle Integration unserer White-Label-Lösung bei der Germania Fluggesellschaft, die eine solch umfangreiche Auswahl an Destinationen anfliegt, können wir unseren lokalen Anbietern in Südost-Europa und dem Mittleren Osten viele neue Möglichkeiten bieten um neue Zielgruppen zu erreichen.“



