Anex Tour beauftragt global communication experts mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 30. September 2016 – Ab sofort zeichnet sich die Frankfurter Kommunikationsagentur global communication experts (GCE) für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des neugegründeten Pauschalreiseveranstalters Anex Tour GmbH verantwortlich und unterstützt ihn bei den Vorbereitungen für den Markteinstieg.

Der neue deutsche Veranstalter Anex Tour positioniert sich im mittleren Preissegment und wird über seinen ersten Katalog Pauschalreisen für den Sommer 2017 nach Spanien, Griechenland, Kroatien, in die Türkei und Dominikanische Republik verkaufen. Die beiden Geschäftsführer Hakan Bakar und Dirk Burneleit führen das deutsche Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf, dessen Katalog Anfang November erscheinen wird.

„Wir sind überzeugt, mit global communication experts den richtigen Partner für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gefunden zu haben. Gemeinsam mit GCE werden wir uns von Beginn an als serviceorientierten Reisebüropartner positionieren“, sagt Dirk Burneleit, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH.

Dorothea Hohn, Geschäftsführerin von GCE über den Neukundengewinn: „Wir freuen uns sehr, den spannenden Markteintritt eines neuen Reiseveranstalters begleiten zu dürfen und Anex Tour ab sofort zu unserem Kundenkreis zählen zu können.“



Die Frankfurter Agentur Global Communication Experts GmbH (GCE) hat sich auf Kunden in der Tourismus– und Lifestyle-Industrie spezialisiert. Dazu gehören unter anderen die Tourismus-Organisationen von Indonesien, Quebéc, The Beaches of Fort Myers and Sanibel, Lissabon, Teneriffa, Hessen Tourismus, Norwegian Cruise Line aber auch Hotelgruppen wie The Ritz-Carlton, ONYX Hospitality Group und Azimut Hotels, die Unternehmensgruppe Center Parcs Pierre et Vancances und auch das TripAdvisor-Unternehmen Viator.



