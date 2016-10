Caledonia Mining Corporation Plc: Ausübung von Aktienoptionen



(TSX: CAL, OTCQX: CALVF, AIM: CMCL)



3. Oktober 2016: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=296937-) gibt bekannt, dass Optionen über insgesamt 75.000 Stammaktien des Unternehmen ohne Nominalwert ausgeübt wurden.



Caledonia hat für diese 75.000 Aktienoptionen darum gebeten den Handel an der AIM aufzunehmen und man erwartet dass der Handel in diesen Aktien am 7. Oktober 2016 beginnen wird.



Nach der Genehmigung wird das Unternehmen insgesamt 52.260.946 Aktien ausgegeben haben sowie total 795.420 ausstehende Optionen auf ihre Aktien. Diese Optionen repräsentieren 1,52% der gesamten ausgegebenen Aktien.



Caledonia hat keine Aktien im Eigenbesitz sodas diese Anzahl für die Genehmigung genutzt wird und als Basis für alle Berechnungen von Anteilen und Anteilsbesitzverhältnissen des Unternehmens gemäß den FCA's Disclosure and Transparency Rules.



Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).





