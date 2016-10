Der Tagesspiegel: Gewerkschaften: Haben mit Krankmeldungen bei Tuifly nichts zu tun

(ots) - Hinter den zahlreichen Krankmeldungen von

Tuifly-Mitarbeitern, die am Montag zu massiven Flugausfällen geführt

haben, steht keine Aktion der Gewerkschaften. "Wir haben unsere

Mitglieder nicht aufgefordert, sich an Aktionen zu beteiligen", sagte

Markus Wahl, Vorstandsmitglied der Pilotengewerkschaft Vereinigung

Cockpit. Auch bei der Flugbegleitergewerkschaft Ufo hieß es auf

Anfrage, es handele sich nicht um eine konzertierte Aktion der

Gewerkschaften. "Aber viele Mitarbeiter haben Angst, und die

Krankmeldungen sind eine verständliche Reaktion darauf - Angst führt

zu Unsicherheiten, die sich Flugbegleiter in ihrem Job nicht erlauben

dürfen", sagte Ufo-Chef Nicoley Baublies dem Tagesspiegel. Tuifly

soll zusammen mit Teilen von Air Berlin und der Air Berlin-Tochter

Niki in einer neuen Dachgesellschaft zusammengelegt werden. Viele

Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs und haben die Sorge, dass sich ihre

Arbeitsbedingungen verschlechtern.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.10.2016 - 16:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1407499

Anzahl Zeichen: 1455

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 140 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung