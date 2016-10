elternzeitvertretungen.de unterstützt HR-Manager: Jobportal, das perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten ist

Witten, 30. September 2016. Auch wenn sich Eltern neun Monate auf ihre neuen Lebensrollen vorbereiten können, erlebt manch Personaler die frohe Botschaft als Schockmoment. Schnell muss ein Ersatz auf Zeit gefunden werden. Einfacher gesagt als getan. Das neue Jobportal elternzeitvertretungen.de hilft HR-Managern jetzt beim Finden qualifizierter Mitarbeiter.

elternzeitvertretungen.de ist das neue Jobportal, das HR-Manager proaktiv unterstützt.

(firmenpresse) - Denn im hart umkämpften Arbeitsmarkt stellt schon die normale Suche nach kompetenten und passenden Mitarbeitern eine große Herausforderung dar. Auch dann dauert es oftmals Monate und kostet nicht selten ein paar tausend Euros bis die Stelle besetzt ist. Kein Wunder, dass sich die kürzere Befristung in einer noch längeren Suche niederschlägt. Zeit, die nicht vorhanden ist. Dadurch erhöht sich der Druck auf die HR-Abteilung, was zum Beispiel die Gefahr einer falschen Personalbesetzung birgt.



Großes positives Echo von den Personalchefs

Genau hier kommt das neue Jobportal ins Spiel: „Wir haben erkannt, dass Personalabteilungen beim Finden von Elternzeitvertretungen unterstützt werden können“, so Bayram Oruc, Gründer von elternzeitvertretungen.de. „Um den Bedarf abzufragen, haben wir im Vorfeld hunderte Personalchefs kontaktiert. Davon hatten über 60 Prozent großes Interesse an unserem Onlineangebot.“ Auch wenn Personalabteilungen zum Beispiel erst einmal intern versuchen, den Job umzuverteilen. Aufgrund der zunehmend größeren Diversifikation können Mitarbeiter aber nicht unbedingt die Aufgaben ihrer Kollegen übernehmen. Zeitarbeit ist keine Lösung, da es oft an der Qualität des Personals hapert.



Die richtige Zielgruppe erreichen

elternzeitvertretungen.de schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Ein Inserat ist um bis zu 50 Prozent günstiger als auf den bekannten Stellenportalen. Der größte Vorteil von elternzeitvertretungen.de für Personalabteilungen aber ist, dass Jobsuchende hier wissen, auf was sie sich bewerben. So werden Missverständnisse vermieden und viel Zeit gespart.



Die Anzeigenschaltung ist ganz einfach: Es kann aus vier unterschiedlichen Preispaketen gewählt werden, von Standard (ab 249,00 Euro für eine Anzeige) bis Maximum. Dann wird die Ausschreibung im Word- oder PDF-Format zugeschickt und nach einer Prüfung wird sie innerhalb eines Tages veröffentlicht.



Die Zugriffszahlen der Website geben dem jungen Gründer übrigens recht: Mit diesen ist er sehr zufrieden und jeden Tag kommen neue Besucher hinzu.





Über elternzeitvertretungen.de:

elternzeitvertretungen.de wurde 2016 von Bayram Oruc gegründet. Das Jobportal unterstützt Personalabteilungen dabei, für die Elternzeit kurzfristig qualifizierte Arbeitnehmer zu finden. Bayram Oruc, 24, ist Wirtschaftsstudent der Universität Witten/Herdecke und langjähriger Unternehmer, der schon mehrere Web-Plattformen ins Leben gerufen hat. Gleichzeitig ist er Vorstandvorsitzender vom Gründermagnet, dem Dachverband studentischer Gründungsinitiativen. Als Teil des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. vereint der Gründermagnet 45 Mitgliederinitiativen mit rund 3.000 Vereinsmitgliedern in vier Ländern (DE, AT, CH, LI). elternzeitvertretungen.de ist das erste Startup, welches aus der im letzten Jahr gegründeten studentischen Gründungsinitiative in Witten, dem Gründergeist Witten, entstanden ist.

elternzeitvertretungen.de

elternzeitvertretungen.de

Bayram Oruç

Brüderstraße 17

58452 Witten

info(at)elternzeitvertretungen.de

aproposcontent

by Jana Behr

Adamstraße 20

50996 Köln

0221/3408576

Firma: elternzeitvertretungen.de

Ansprechpartner: Jana Behr

Stadt: Witten

Telefon: 02213408576



