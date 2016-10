Neue Positionierungszentren in Hessen und Bayern

Peter Sawtschenko berät seit 25 Jahren Firmen im Positionierungszentrum für die Wirtschaft im Raum Frankfurt. Unternehmer erhalten jetzt zwei zusätzliche Anlaufstellen. Absolventen der Positionierungs-Akademie gründen weitere Positionierungszentren in Viernheim und in Hof.

(firmenpresse) - Darmstadt. Die ersten Positionierungs-Professionals haben im September nach erfolgreicher Ausbildung an der Positionierungs-Akademie von Peter Sawtschenko ihre Zertifikate entgegengenommen. Sie sind nun offiziell berechtigt, Unternehmen bei der Re- und Neupositionierung zu beraten. Direkt nach der Ausbildung werden zwei der Teilnehmer eigene Positionierungszentren eröffnen. Mit aktiver Unterstützung von Peter Sawtschenko entstehen in den kommenden Wochen in Südhessen und Nordbayern neue Anlaufpunkte für regionale Unternehmen zu allen Fragen der Positionierung.

Für Sawtschenko sind die von ihm ausgebildeten neuen Berater ein wichtiger Schritt in eine flächendeckende Unterstützung der deutschen Wirtschaft bei der optimalen Positionierung im Markt. Der Positionierungsfachmann und Erfinder der Energie-Resonanz-Positionierung hat in den letzten 25 Jahren rund 500 Firmen erfolgreich beraten. Doch er kann längst nicht mehr alle Beratungsanfragen bearbeiten. „Ich erhalte aus allen deutschsprachigen Regionen und dem benachbarten Ausland Anrufe von Unternehmern, die bei der Positionierung Hilfe benötigen. Das kann ich alleine nicht mehr bewältigen. Aus diesem Grund habe ich in diesem Jahr damit begonnen, selbst Berater auszubilden. Dabei lege ich großen Wert darauf, dass sie den harten Anforderungen der Praxis gerecht werden. Ich bin sehr froh, dass jetzt die ersten „Zertifizierten Positionierungs-Professionals“ wichtige Ausgaben im Bereich der Unternehmenspositionierung übernehmen können. Positiv überrascht bin ich, wie hoch die Motivation und die Professionalität der Absolventen ist“, so Peter Sawtschenko.

Ein langfristiges Ziel der von Sawtschenko gegründeten Positionierungs-Akademie ist ein flächendeckendes Netz von Beratern und Positionierungszentren, die Unternehmen schnell und effizient bei der Neupositionierung von Marken, Produkten oder Dienstleistungen unterstützen können. Eine besondere Rolle sollen dabei die Positionierungszentren spielen: „In den Positionierungszentren bieten wir Firmen eine umfassende Betreuung an, die über den reinen Positionierungsprozess hinausgeht“, erklärt Peter Sawtschenko. „Meistens benötigen Unternehmer tatkräftige Unterstützung bei der praktischen Umsetzung des neuen Positionierungskonzepts. Das fängt mit der Projektkoordinierung an und geht weiter mit dem genauen Briefing der Dienstleister und der Nutzen-Kommunikation. Unsere Kunden können sich aussuchen, welche Hilfestellung sie haben möchten. Wir werden jetzt im hessischen Viernheim und in Hof in Bayern die ersten neuen Zentren einrichten, und ich bin sicher, es werden noch viele weitere in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen“, so der Positionierungsexperte.









Über Peter Sawtschenko

Peter Sawtschenko ist Inhaber des Sawtschenko Instituts, Leiter des Positionierungszentrums für die Wirtschaft und der Positionierungs-Akademie. In den vergangenen 25 Jahren hat er mehr als 400 Unternehmen bei der Neuausrichtung ihrer Betriebe beraten. Viele von ihnen sind Marktführer in ihrem Bereich geworden. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hat er die Energie-Resonanz-Positionierung entwickelt. Diese marktorientierte Erfolgsstrategie erklärt, wie sich Firmen ohne Umwege effizient und gewinnorientiert positionieren können.



03.10.2016

