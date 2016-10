Zum Welttierschutztag: Jeder kann ein Tierschützer sein

Das Deutsche Tierschutzbüro e.V. sucht die schönsten und interessantesten Tierschutzgeschichten, denn jeder kann mit etwas Umsicht ein Tierschützer sein.

(firmenpresse) - Zum morgigen Welttierschutztag am 4. Oktober 2016 rief das Deutsche Tierschutzbüro e.V. vor einigen Tagen auf Facebook die Menschen dazu auf, von eigenen Tierschutzerfahrungen zu berichten. Diese Geschichten der unterschiedlichsten Art verdeutlichen, wie einfach jeder zum Tierschützer werden kann. Viele haben gequälten und verwahrlosten Tieren ein neues artgerechtes Zuhause gegeben. Wieder andere achten bei ihrer Ernährung und dem Einkauf besonders darauf, keine Produkte zu konsumieren für die Tiere leiden mussten.



"Jeder kann ein Tierschützer sein" so Jan Peifer, Gründer vom Deutschen Tierschutzbüro. "Das fängt schon morgens beim Frühstück an, statt Kuhmilch einfach mal Soja-, Hafer- oder Mandelmilch im Kaffee und Müsli probieren." Vielen Verbrauchern ist nicht bewusst, dass Kühe nur Milch geben, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht haben. Damit die Milchleistung möglichst hoch ist, werden die Kühe permanent künstlich besamt und die Kälber nach der Geburt den Müttern entrissen und in so genannte Kälberiglus gebracht.



Und auch mit offenen Augen die Umwelt betrachten, kann einiges bewirken. So fällt einem vielleicht eher ein herrenloses Haustier oder ein verletztes Wildtier auf. Mit einem kurzen Eingreifen, kann ein Leben gerettet werden. Das Deutsche Tierschutzbüro stellt gerade für diese Fälle die "Hinsehen und Helfen-Broschüre" mit praktischen Tipps und Ratschlägen zur Verfügung. Die Broschüre ist erhältlich unter: www.tierschutzbuero.de/hinsehen-und-helfen/



Von allen eingesandten Tierschutzgeschichten bis heute um Mitternacht werden die Interessantesten und Spannendsten bewertet und der Gewinner erhält ein attraktives Geschenk vom Deutschen Tierschutzbüro. Weitere Informationen auf: www.facebook.de/tierschutzbuero



Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Rechte von Tieren einsetzt. Die bundesweit tätige Organisation ist als besonders förderungswürdig anerkannt und gemeinnützig. Weitere Informationen unter www.tierschutzbuero.de





Deutsches Tierschutzbüro e.V.

