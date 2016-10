neues deutschland: Zur deutschen Reinheit -über den 3. Oktober in Dresden

(ots) - Als Worte sind »Einheit« und »Reinheit« fast

buchstabengleich, doch als politische Prinzipien liegen Welten

zwischen diesen beiden Vokabeln. Steht Ersteres für das, was man

neudeutsch Inklusion nennt, beschreibt das Zweite das Ergebnis von

Schrubben und Säuberungen.



Deutschlands Geschichte schlafwandelt zwischen diesen Polen: Auf

Bismarcks Einheit folgte der völkische Reinheitsdrang und brachte

Jahrzehnte der Zweiheit. Und auch die Säuberung mit Flüchen, Fäusten

und Feuer, in die die nächste Einheit mündete, war nur scheinbar

rasch verebbt. Seit bald fünf Jahren weiß man nun, dass sie derweil

zur Patrone griff - und neuerdings sind auch die Fäuste und Feuer

zurück.



Was heißt es da noch, Einheit zu feiern? Jene, die jetzt in

Dresden die Einheit am seligsten anrufen, greifen längst ins Register

der Reinheit: Patriotismuspakt für Heimatliebe und neue Leitkultur

gegen Doppelpass, Multikulti und Burka. Und diejenigen, die sich

derzeit als Weltgeist auf Erden wähnen, übertrumpfen dies locker mit

völkischer Entspanntheit gegen die Umvolkung.



Wer die Einheit wahren will, muss daher jetzt spalten. Darf sich

nicht hinziehen lassen zu dem, was angeblich die Mehrheit will. Und

muss verteidigen, was dieses Land schon immer auch ausmachte:

Vielheit - von den Multikultitruppen der sogenannten Völkerwanderung

bis zu dem staatlichen Gebilde, das so viele verschiedene Nachbarn

hat wie sonst niemand auf der Welt.







Datum: 03.10.2016

Sprache: Deutsch

News-ID 1407508

Anzahl Zeichen: 1821

