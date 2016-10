Bucherscheinung "Feinabgleich"

Neuerscheinung des Buches "Feinabgleich" (Aphorismen, Haiku und Sinnsprüche) von Bärbel Maiberger

(firmenpresse) - Das Buch "Feinabgleich" (Aphorismen, Haiku und Sinnsprüche) von Bärbel Maiberger ist im net-Verlag erschienen.



Zum Inhalt:

Stimmt die sichtbare Wahrnehmung mit den Begriffen überein, die wir uns davon machen?

In raffiniert verdichteten Denkanstößen, vertraut mit dem Formenspiel von Haiku und Aphorismus, stellt Bärbel Maiberger Blick und Sprache scharf, arbeitet Wesentliches mitsamt seinen Widersprüchlichkeiten treffend heraus und bringt in Kürze und Klarheit auf den Punkt, was sich zu hinterfragen lohnt. In zwölf mal zwölf Texten lädt die Bietigheimer Autorin aufs Neue zur bewussten Auseinandersetzung mit den Ungereimtheiten nur scheinbar gesicherter Erfahrung ein und dringt dabei zu Erkenntnissen vor, die gleichermaßen erstaunen, entlarven, ermutigen.



Zur Autorin:

Bärbel Maiberger,*1954 in Mühlacker; Verwaltungsbeamtin bis 2000. Ein Jahr

Auslandsaufenthalt mit der Familie. Danach und aktuell Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Veröffentlichung von vorwiegend Lyrik ab 2002, zudem Prosa, Haiku und Aphorismen in Literaturzeitschriften, zahlreichen Anthologien und im Internet, Lesungen. Gedichtband »SCHNITT:STELLEN«, erschienen 2008 im Engelsdorfer Verlag, Aphorismen »Den Nerv getroffen« 2013, Verlag Bauschke, Glödnitz, Österreich.





