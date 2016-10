Medical-Panel-PC für IoT im Krankenhaus!

- W21.5” 16:9 LED Bildschirm, FHD (1920 x 1080)

- 4. Gen. Intel® Core™ i5/i3/Pentium® CPU

- Multi-Touch Screen, Batterie-Modul

- Medical PC entspricht EN 60601-1-2:2007

- IP 65 frontseitig, antibakterielle Oberfläche

- Optional 3-in-1: MSR, SCR, Fingerabdruck

- Optional Mifare RFID Module, Batterie

- Optional VoIP Telephone, Barcode Scanner



Modell POC-W22-H81

(firmenpresse) - Die Zunahme der alternden Bevölkerung bedingt eine steigende Fürsorge in Medizin- und Pflegeeinrichtungen. Gleichzeitig bekommt die wirtschaftliche Komponente im Gesundheitsbereich eine stärkere Gewichtung. Wie in der Industrie ermöglicht die Vernetzung von Bereichen, Geräten und Sensoren über das Internet of Things (IoT) Kosten zu senken, schneller zu reagieren und umfassende Informationen elektronisch bereit zu halten. Die stabilen und robusten Medical-Panel-PCs sind im Klinik-Umfeld bereits im Einsatz und eignen sich oftmals schon für den IoT Einsatz. Die Internet of Things (IoT) Geräte können Informationen sammeln und austauschen, direkt miteinander und mit der Cloud kommunizieren und neue Daten schnell und genau analysieren.

Mit der IoT Technik lassen sich Daten von Sensoren an die Datenbank des Krankenhauses übertragen und diese können dort analysiert werden. Diese reduziert nicht nur möglichen menschlichen Fehler, sondern erleichtert auch den Datenzugriff von berechtigten Mitarbeitern in unterschiedlichen Bereichen der Klinik und Pflegeeinrichtungen. IoT Anwendungen finden sich unter anderem im Patientenumfeld, der Klinikapotheke, im Labor, Analyse und Auswerte Zentrum, im OP.



Mit dem neuen 21,5" Medical-Panel-PC Modell POC-W22-H81 bietet die COMP-MALL GmbH eine neue Generation von Medical-Panel-PCs für den klinischen IoT Einsatz mit hoher Rechenleistung, denn das Modell POC-W22-H81 erfüllt u.a. die die dafür notwendige Norm EN 60601-1-2:2007 + AC:2010.

Der Betriebssicherheit dient das IEI Remote Intelligent System – iRIS. Es erfüllt iPMI 2.0 und ermöglicht dem IT Manager den Medical-Panel-PC von außen zu analysieren, fernzuwarten und zu reparieren.

Das 21,5“ LCD Display im Format 16:9 besitzt eine Auflösung von 1920 x 1080 Punkten, 1000:1 Kontrast, 250 cd/m2 Helligkeit, PCAP Multi-Touch Screen, 6H Oberfläche und einen Blickwinkel von 170°/160°.



Der Medical-Panel-PC Modell POC-W22-H81 basiert auf der 4. Gen. Intel® Core™ i5/i3/Pentium® CPU, bis 16 GB DDR3 SO-DIMM RAM und einer 2.5" SATA HDD/SSD.



Die WLAN Verbindung, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 1T1R erleichtert Echtzeit-Patientenüberwachung und Datenaustausch in der e-medical Umgebung. Weitere Features sind : 3 x COM, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x GbE, Audio mit eingebauten Lautsprechern, je 1 x HDMI und VGA Ausgang für einen weiteren Monitor, abdeckbare 2 MB Webcam mit Mikrofon in der Front und Schutzart IP 65.

Optional sind integrierbar: 3-in-1: MSR-, SCR-, Fingerabdruck-Leser, Mifare RFID Module, VoIP Telefon, Barcode Scanner, Leselicht und 54W Batterie Module. Diese liefert Strom zur Daten-Speicherung bei Netzunterbrechungen und bietet Redundanz bei Echtzeit-Datenerfassung. Die Batterie bietet u.a. Vorteile beim Betrieb auf einem Visite- / PC-Wagen, da hier eine unbeabsichtigte Netzunterbrechung sonst zum Absturz des Systems führt.

Der link zum Datenblatt und Whitepaper : http://www.comp-mall.de/datenblatt/201405_POC-W22-H81.pdf : http://www.comp-mall.de/download/divers/Healthcare_white_paper_1216.pdf



Das Modell POC-W22-H81lässt sich mit VESA 100 im medizinischen Umfeld in Kliniken und Arztpraxen problemlos am Schwenkarm, mit Fuß und an der Wand installieren. Die Versorgungsspannung beträgt 9 - 28VDC, ein spezieller Netzadapter für medizinische Anwendungen wird mitgeliefert. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0°C bis 40°C.

Bei COMP-MALL finden Sie weitere Medical PC’s unter http://www.comp-mall.de/computer-fuer-die-medizin.php







Kommentare zur Pressemitteilung