Schwäbische Zeitung: Leitartikel zur Einheit - Auf das Richtige stolz sein

(ots) - Natürlich gibt es Gründe, warum sich manche

Menschen als Verlierer der deutschen Einheit sehen. Sie waren nicht

eingestellt auf den Turbo-Kapitalismus, mit dem sie nach der

Wiedervereinigung konfrontiert wurden, sie haben den Ausverkauf des

Ostens erlebt, das "Plattmachen" ihrer Betriebe und damit ein Stück

weit auch ihrer eigenen Biografie.



Diese persönlichen Verletzungen nach dem 3. Oktober 1990 wirken

nach - und trüben die Erfolgsgeschichte der deutschen Einheit bis

heute. Darüber wird oft vergessen, wie die Verhältnisse in

Deutschland vor dem Fall der Mauer waren. Die allgegenwärtige

Bedrohung durch den Kalten Krieg, die Trennung von Familien und

Verwandten im geteilten Deutschland, die Angst vor einem Atomkrieg,

falls irgendjemand in Moskau oder Washington die Nerven verliert.

Dass dieser Ost-West-Konflikt Anfang der 1990er-Jahre ein friedliches

Ende nahm, ist Menschen zu verdanken, die zur richtigen Zeit den Mut

hatten, sich für Veränderungen einzusetzen.



Veränderung - inzwischen wird dieses Wort von vielen allerdings

als Bedrohung empfunden. Die Ängste sind vielfältig - vor dem

Fremden, anderen Religionen, Wohlstandsverlust, Kriminalität oder

schlicht vor Merkels Flüchtlingspolitik. Dazu kommt, gerade im Osten,

die Wahrnehmung, abgehängt zu sein in einem System, das

jahrzehntelang eine Glücksverheißung war. Entsprechend emotional ist

die Gefühlslage jener Frustrierten. Denen, die Politiker als

"Volksverräter" beschimpfen, geht es aber nicht um eine sachliche

Auseinandersetzung innerhalb demokratischer Spielregeln. Sie nutzen

die demokratische Ordnung, um sich von ihr zu verabschieden.



Es braucht aber keine rosarote Brille, um zu sehen, dass die

Einheit ein Erfolg ist. Etwas, auf das die Menschen in Deutschland

stolz sein können, weil sie es geschafft haben, dass da etwas

zusammenwächst. Dass Narben nach wie vor sichtbar sind, ist kein



Fehler. Helfen sie doch, die Erinnerung an eine Vergangenheit zu

bewahren, die sehr viel schlechter war als das, was jetzt ist.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.10.2016 - 18:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1407515

Anzahl Zeichen: 2502

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwäbische Zeitung

Stadt: Ravensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung