Mitteldeutsche Zeitung: zur Situation in Kolumbien

(ots) - Der Friedensprozess steht am Rande des Abgrundes.

Nur zu leicht lässt sich ausmalen, was passieren kann, wenn jetzt

einer der Akteure die Nerven verliert. Wenn in Bogotá die alten

Krieger um Ex-Präsident Álvaro Uribe Oberwasser gewinnen. Wenn die

Guerilla wieder zu den Waffen greift. Schlimmer noch: Wenn die Farc

zerbricht und aus der Organisation Grüppchen werden, die sich

Drogenkartellen als Schutztruppe andienen. Es gebe keinen "Plan B",

hat Präsident Santos gesagt. Dieser Umstand, der sonst ein Debakel

wäre, ist für das Land jedoch eine Chance. Präsident und

Farc-Führer sind aufeinander angewiesen. Nur gemeinsam können sie

doch noch ans Ziel kommen. Santos allein kann es nicht richten, er

wird Hilfe brauchen, auch aus dem Ausland: von den Nachbarn, von der

US-Regierung, der EU, dem Papst.







