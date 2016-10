Stuttgarter Nachrichten: Ungarn

(ots) - Mit seinem aus rein machtpolitischen Kalkül

angezettelten Referendum über die EU-Flüchtlingsquoten hat sich

Ungarns streitbarer Regierungschef Viktor Orbán gehörig verzockt.

Selbst in den Hochburgen seiner nationalpopulistischen Fidesz-Partei

war das Interesse an der von einer gigantischen

Propaganda-Maschinerie überschatteten Volksbefragung nur schwach.

Als Abrücken oder gar Distanzierung der Ungarn von der rigiden

Flüchtlingspolitik ihrer Regierung ist das unerwartet klar

gescheiterte Referendum jedoch kaum zu werten. Der ungültige

Volksentscheid sollte Orbán aber die Grenzen populistischer

PR-Strategien aufzeigen: Nur mit orchestrierten Hasstiraden gegen die

Flüchtlinge und der Dauer-Verteufelung der Melkkuh EU lassen sich

selbst in Ungarn keine Wahlen mehr gewinnen.







