Stuttgarter Zeitung: Stuttgarter Zeitung: Leitartikel zur Türkei-Visite - Die westliche Allianz ist in Nöten

(ots) - Sicherheitspolitisch steuert die Welt einer sehr

fragilen Zeit entgegen. An vielen Stellen wird gerade in kurzer Zeit

mühsam aufgebautes Vertrauen zerschlagen. Die Rückkehr des

Nationalismus lässt gemeinschaftliche Interessen wie den Kampf gegen

den islamistischen Terror teilweise in den Hintergrund treten. Dies

könnte besonders Deutschland, dessen Grundwerte auf europäischer

Integration und transatlantischer Bindung aufbauen, schwer belasten.

Kein Land ist so sehr auf seine Partner angewiesen. Und trotz des

Besuchs in Ankara und Incirlik zeigt sich: Die Türkei gehört auf

absehbare Zeit nicht dazu







Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst(at)stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.10.2016 - 19:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1407521

Anzahl Zeichen: 973

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Zeitung

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung