Der boonflip ist die einziartige Handyhülle für eine optimale Bedienung von Sensoren auf der Rückseite des Smartphones

Für viele Smartphone-Besitzer stellt der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ein Problem dar, denn keine universal schützende Hülle beachtet diese Bedienungseigenschaft der Handys / Mit Ausnahme des reboon boonflip!

(PresseBox) - Was den boonflip einzigartig macht



Der boonflip wurde so konzipiert, dass die hintere Lasche flexibel beweglich ist und nicht starr am Handy sitzt, wodurch der Fingerabdrucksensor trotz Hülle frei zugänglich ist.

Neue Smartphone-Modelle glänzen stetig durch verbesserte Bedienungsfeatures und großartige Technologien. So auch der Fingerprinter, oder Fingerabdrucksensor, der einst auf der Vorderseite und jüngst nach neusten Erkenntnissen der Benutzerfreundlichkeit immer häufiger auf der Rückseite des Gerätes integriert wird.

Der boonflip überzeugt durch großartige Bedienbar- und Benutzerfreundlichkeit



Im Wandel der Zeit ist es im Wettkampf der Smartphone Hersteller immer wichtiger die Benutzerfreundlichkeit stetig zu optimieren. Eine der neusten Optimierungen ist der Fingerprinter auf der Rückseite des Handys, wodurch das Entsperren des Displays schon beim einfachen Aufnehmen mit dem Zeigefinger entriegelt wird. Mit dem Wandel der Smartphones geht ebenfalls ein Wandel der zugehörigen Hüllen einher. reboon ist mit der Erfindung des boonflips, Messe-Highlight der diesjährigen IFA, den rasanten Veränderungen am Markt einen Schritt voraus. Der boonflip gilt damit als innovativste Handyhülle am derzeitigen Markt. Der boonflip bietet dank der patentierten Vakuumhalterung eine Fülle an Funktionen: Dazu gehört die stufenlos nutzbare Standfunktion, die integrierte Wand- und Kfz-Halterung fürs Smartphone und die flexible Rückseite ermöglicht neben Fotos direkt aus der Hülle, eine problemlose Bedienung des Fingerabdrucksensors auf der Rückseite neuester Smartphone-Modelle.

Kompatibilität auf ganzer Linie - der boonflip als Universalhülle



Ein Vorreiter der Fingerabdrucksensor Platzierung auf der Rückseite ist der Hersteller Huawei. Seine neuesten sensationellen Modelle, wie das Huawei P9, das P9 Plus, sowie das Huawei Nova, GX8 und viele mehr verfügen derweil schon über den neuen Fingerprinter auf der Rückseite. Auch andere Hersteller wie HTC, Asus, LG, BQ, ZTE, Lenovo und Coolpad haben diese Technologie für sich erkannt und in Ihren neuen Modellen integriert. Doch nicht nur Fingerabdrucksensoren werden an der Rückseite eingebaut, auch einfache Entsperr-Buttons und Lautstärkeregelung sind in einigen Modelle, wie dem LG Class oder dem Asus ZenFone 2, an dieser Stelle platziert. Für nahezu alle Smartphones bietet reboon mit dem neuen boonflip eine bedienerfreundliche Lösung mit Mehrwert. Welche Größe zum Gerät passt verrät die boonsearch auf der Hersteller-Website.



Weitere Besonderheiten von den Erfindern des boonflips



Die reboon GmbH ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen, welches sich auf clevere Hüllen für Smartphones, eReader und Tablets spezialisiert hat. Im Detail begeistert Sie durch die Nutzung der einzigartigen und patentierten Vakuumoberfläche. Dadurch können die Endgeräte im boonflip/booncover ganz einfach an glatten, sauberen Oberflächen angeboont werden. Dabei wird, wie der Name schon verrät, ein Vakuum zwischen der Wand (z.B. Spiegel, Glas, Metall, Massivholz, Fliesen) und dem speziellen boon Pad gebildet, wodurch die Hülle samt Gerät sensationell fest an der Wand haftet. Der Hersteller reboon konnte mit dieser Technologie beim booncover bereits erfolgreich auftrumpfen (Testsieger Preis/Leistung & Funktionalität in der MacLife 05/2016) und hat jetzt mit dem boonflip, ein optimiertes Flipcover speziell für Smartphones entwickelt. Eine weitere Besonderheit ist die universale Passform, dadurch passen Herstellerunabhängig viele Geräte zum boonflip oder booncover.



Das junge Startup aus Dresden hat seinen Hauptsitz mittlerweile im nordischen Kaltenkirchen und entwickelt dort stets neue Ideen, wie man die Nutzung von Tablet, Smartphone und eReader noch komfortabler und flexibler gestalten kann.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das junge Startup aus Dresden hat seinen Hauptsitz mittlerweile im nordischen Kaltenkirchen und entwickelt dort stets neue Ideen, wie man die Nutzung von Tablet, Smartphone und eReader noch komfortabler und flexibler gestalten kann.





Dies ist eine Pressemitteilung von

reboon GmbH

Datum: 03.10.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1407523

Anzahl Zeichen: 4250

Kontakt-Informationen:

Firma: reboon GmbH

Stadt: Kaltenkirchen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung