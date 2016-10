Lausitzer Rundschau: Zu wenig gültige Stimmen beim ungarischen Flüchtlingsreferendum

Grandios gescheitert

(ots) - Viele politische Analytiker halten den ungarischen

Ministerpräsident Viktor Orbán für einen Autokraten, einen

Selbstherrscher. Andere nennen ihn einen nationalistischen

Populisten, einen Mann des Volkes, der nicht von oben herab, sondern

im Einverständnis mit den Menschen regiert. Das Referendum gegen die

EU-Flüchtlingspolitik am Sonntag war Orbáns Versuch, die beiden

Regierungsformen miteinander in Einklang zu bringen. Er ist damit

grandios gescheitert. Daran ändert auch die sagenhafte Quote von 98,3

Prozent Nein-Stimmen nichts. Weniger als 40 Prozent gültige

Stimmzettel bedeuten unter dem Strich, dass nur eine klare Minderheit

der Wahlberechtigten im Sinne Orbáns gegen die EU votiert hat. Dem

Ministerpräsidenten ging es ja in seinem Referendum nicht nur darum,

ein weithin sichtbares Zeichen gegen die Brüsseler

Flüchtlingspolitik, sondern auch für mehr nationale Souveränität der

Mitgliedsstaaten in der EU zu setzen. Über die Gründe für das

Abstimmungsverhalten der Ungarn kann man lange spekulieren. Manches

spricht dafür, dass den Stimmverweigerern die Flüchtlingspolitik am

Ende doch nicht wichtig genug war, um dafür den Sonntagsspaziergang

ins Wahllokal umzulenken. Vielleicht war eine Mehrheit der Ungarn

auch klug genug, um zu verstehen, dass dieses Referendum gegen die

eigene Verfassung verstieß, weil dort die Bindungswirkung

internationaler Verträge festgeschrieben ist. Die Bürger haben

vermutlich auch begriffen, dass die Abstimmung faktisch bedeutungslos

war. Die EU hat ja längst erkennen lassen, dass sie Ungarn nicht

einmal die 2300 Flüchtlinge zuweisen wird, die das Land laut

verabredeter Quote aufnehmen sollte. Im besten Fall wollten die

Nichtwähler ihrem Regierungschef nicht in seinem Kreuzzug gegen "die

Brüsseler Reichsbürokratie" folgen, von der Orbán unlängst

schwadronierte und sich dabei in beschämender Weise im Ton vergriff.



Der Ministerpräsident seinerseits wird aus dem Abstimmungsdesaster

vermutlich die Konsequenz ziehen, sich nicht mehr allzu sehr auf die

Mittel der "gelenkten Demokratie" und auf Wahlen zu verlassen. Er

wird wahrscheinlich, ähnlich wie Wladimir Putin in Russland oder

Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, seine autokratische Macht zu

festigen versuchen. Es ist an der EU, einer solchen Entwicklung in

einem Mitgliedsland nicht tatenlos zuzusehen.







