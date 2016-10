Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Pöbel und bessere Politik

(ots) - Seit Jahren trotten in Dresden, meiner Heimatstadt,

Leute montags durch die Straßen und brüllen dabei die kühnlichsten

Gedanken: Was kann der Löwe mir, bin ich sein Untertan. Es könnt ja

sein, dass ich ihn selbst verschlinge... Oder so ähnlich. Es ist

also keine Überraschung, wenn sie auch am Tag der deutschen Einheit

der Welt unbedingt beweisen mussten, dass in einer Halbmillionenstadt

auch einige Tausend Deppen wohnen können. Demokratie kann das

aushalten. Demokratie muss das aushalten. Die Schreihälse von Pegida

und "Festung Europa" indes haben keine Zukunft; vielleicht sind sie

deshalb so frustriert. Jeder weiß doch: Bundeskanzlerin Angela Merkel

darf hierzulande kritisiert werden, öffentlich und auch scharf. Sie

hat im zurückliegenden Jahr vieles falsch gemacht und deswegen gilt

sie bei einigen nicht mehr als die "gute Mutti". Allerdings: wer

Spitzenpolitiker als "Volksverräter" bepöbelt, zeigt schon durch die

Wortwahl eine bedenkliche Nähe zu brauner Vergangenheit. Und er will

auch nicht diskutieren, sondern nur Wut rauslassen, Hass versprühen,

Randale machen und herummotzen. Im Reich Putins, das einige

Pegida-Anhänger so anhimmeln, wären sie wohl längst im Lager; von

jenen Zeiten, als nur wenige Kilometer vom Theaterplatz entfernt die

Staatssicherheit über Dresden trohnte, ganz zu schweigen. Pegida mit

seinem vorbestraften Führer, die kleinen Vorstadt-Nazis aus

überschatteten Dresdner Vor-Städten sind keine Alternative für

Deutschland. Sie haben nichts zu bieten, was auch nur ansatzweise die

Probleme Deutschlands, Europas und der Welt lösen könnte. Wenn die

vergleichsweise wenigen Krakeeler einen Rest von Erinnerungsvermögen

hätten, wie gerade Dresden noch vor 26 Jahren ausgesehen hat, dann

wüssten sie, welch' enormer Weg zurückgelegt wurde. Es bleibt gewiss

noch vieles zu tun, aber längst nicht nur im Osten. Viel wichtiger



als die ritualisierten Ost-West-Vergleiche sind Anstrengungen aller

für eine sozial gerechte Politik abseits von Gleichmacherei.







Datum: 03.10.2016 - 20:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1407525

Anzahl Zeichen: 2471

