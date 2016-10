Studien und Tests: Welchem Stromanbieter kann man noch trauen?

Zwei Drittel der Deutschen bezeichnen sich selbst als sparsam, weshalb der Preis auch das Hauptkriterium (91 %) für die Wahl eines neuen Stromanbieters ist. 2016 war für 14 % der Stromkunden eine geplante Preiserhöhung des bisherigen Versorgers der Anlass für einen Wechsel, 27 % wechselten aufgrund eines günstigeren Stromangebotes im Internet. Die für 2017 angekündigten Preiserhöhungen bei der EEG-Umlage und den Netzentgelten wird Anlass für viele Sparfüchse sein, sich nach einem neuen Stromanbieter umzusehen. Dabei haben 64 % der Verbraucher Angst, nach dem Versorgerwechsel bei einem unseriösen Anbieter zu landen, berichtet der Bund der Energieverbraucher.

Wo bekommt der Stromkunde noch guten Service für sein Geld (Strom-Report.de)

(firmenpresse) - Mit etwas mehr als 1.000 Stromanbietern ist die Konkurrenz auf dem Strommarkt groß und wer einen der vorderen Plätze in den Vergleichsportalen belegen möchte, muss mit Niedrigpreisen und hohen Bonuszahlungen auf Kundenfang gehen. Die Folge sind Preise, bei denen die Anbieter im ersten Jahr womöglich draufzahlen. Damit sich das Geschäft am Ende rechnet, müssen die Firmen den Verlust recht zügig wieder ausgleichen. Dabei wird oft getrickst: Lange Anschluss­lauf­zeiten, Verweigerung der Bonuszahlung oder die drastische Erhöhung der Preise im zweiten Vertragsjahr.

Doch die Situation ist nich hoffnungslos. Der Stromkunde muss sich nicht zwischen einem teuren Anbieter mit sehr gutem Service oder einem Billiganbieter mit schlechtem Service entscheiden.



Wo bekommt der Stromkunde noch guten Service für sein Geld

Dass sich gute Leistung und günstige Preise nicht ausschließen, wissen die Energie-Experten von 1-Stromvergleich.com. Setzt man Service und Preis ins Verhältnis zueinander wird deutlich, dass einige Stromanbieter einen besseren Service bieten, als der Preis vermuten lässt.

In der unteren Preisklasse sind das 123energie, die Stadtwerke München und enviaM. 123energie, die NEW AG und die Stadtwerke München, gefolgt von EnBW, Yello Strom, enviaM, entega und lekker Energie.

Ein vergleichsweise niedriges Service-Niveau attestieren die Tester dem Billiganbieter 365 AG mit den beiden Marken Meisterstrom und IdealEnergie, aber auch Voltera und prioenergie (Marke der ExtraEnergie GmbH) schneiden unterdurchschnittlich ab.



Wie Sie pünktlich zur nächsten Preiserhöhungsrunde aufrüsten, verrät die 5-teilige Newsletter-Serie, denn wer nicht aufpasst, zahlt drauf und wird vom Schnäppchenjäger zur Beute. Doch so weit muss es nicht kommen - bleiben Sie informiert unter https://1-Stromvergleich.com/#nl und https://1-Gasvergleich.com/#nl.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://1-Stromvergleich.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

In Deutschland gibt es über 1.000 Strom- und Gasanbieter mit mehreren tausend Tarifen. Die Online-Preisvergleichsportale 1-Stromvergleich.com und 1-Gasvergleich.com helfen Energiekunden den besten Tarif aus 3 Vergleichsrechnern zu finden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LayerMedia, Inc.

PresseKontakt / Agentur:

Manja Kuhn

Kaiserdamm 5

14057 Berlin

Fax: +49 (3222) 3397 650

E-Mail: info 1-stromvergleich.com

Web: https://1-stromvergleich.com

Datum: 03.10.2016 - 23:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1407532

Anzahl Zeichen: 2583

Kontakt-Informationen:

Firma: LayerMedia, Inc.



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 135 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung