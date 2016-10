Weser-Kurier:Über den Ehrenkodex für Gemeinderäte schreibt Serena Bilanceri:

(ots) - Schlägt man im Duden nach, bedeutet Ehrenkodex die

"Gesamtheit der in einer Gesellschaft oder Gruppe geltenden, die Ehre

und das ehrenhafte Verhalten betreffenden Normen". Es versteht sich

von selbst, dass Politiker und Abgeordnete ohne ein ehrenhaftes

Verhalten kein Vertrauen des Volkes verlangen können, und dass sie

sich an ethische und gesetzliche Richtlinien zu halten haben. Doch

gerade in Delmenhorst wäre nach der ruinösen Wahlbeteiligung bei den

Kommunalwahlen (der niedrigsten im ganzen Bundesland) mehr Vertrauen

in die Politik notwendig gewesen. Ein Ehrenkodex kann Missbräuche und

Korruption nicht verhindern. Im besten Fall wird er auch nicht

gebraucht. Er kann jedoch ein Zeichen sein, dass Politiker die

Stimmung, die Signale aus der Gesellschaft wahrnehmen und

berücksichtigen wollen. Er kann beim Vorbeugen von Missverständnissen

und gefährlichen Versuchungen helfen. Selbst wenn dafür das Gesetz

geändert werden müsste: Mehr Transparenz kann nur helfen, nicht

schaden. Ein Zeichen in diese Richtung zu setzen, wäre schon längst

fällig.







