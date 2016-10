Weser-Kurier:Über Werder Bremens neuen Trainer Alexander Nouri schreibt Olaf Dorow:

(ots) - Wird jetzt endlich alles wieder gut? Seit Jahren

schon begleitet Werder diese Frage, und das mit Abstand Schönste an

ihr ist, dass es sie überhaupt noch gibt. Werder hat zahlreiche

Trainer und Manager verschlissen zuletzt, und jedesmal führte der

Neuanfang schließlich doch nur wieder ans Tabellenende der

Bundesliga. Aber so wenig, wie Werder aus der Bundesliga verschwunden

ist, so stark ist weiterhin die Sehnsucht in Fußball-Bremen, dass die

Zeiten wieder besser werden. Fußball-Bremen hatte zu lange gute

Zeiten, als dass sich das niemand mehr vorstellen kann an diesem

Standort. Nun also der nächste Neustart, mit Alexander Nouri. Nein,

das garantiert erst mal gar nichts. Und: Ja, das ist eine gute

Entscheidung jetzt. Was wäre die Alternative gewesen? Weiter mit

Viktor Skripnik? Oder mit einem, der gerade frei ist auf dem

Trainermarkt? Mit einem, der zum Saisonwechsel leer ausgegangen war,

weil niemand seine Genialität erkannte? Nouri ist eine Hoffnung,

nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er hat in seiner noch jungen

Karriere schon zeigen können, dass er ein Trainertalent ist. Er

versteht sich nicht als jemand, der alles kennt und weiß. Er spricht

von Demut und Dankbarkeit. Seine Ehrfurcht vor diesem Job, dem

wichtigsten in einem Fußballverein, sie wirkt echt. Die Mannschaft,

die er führen darf, ist allemal gut genug, um in der Bundesliga

bestehen zu können. Alexander Nouri hat die Chance bekommen, etwas

daraus zu machen. Er hat sie verdient, diese Chance.







