EonOne von Infortrend macht Speichermanagement einfacher und schneller

(ots) - Infortrend® Technology, Inc.

(TWSE: 2495) hat EonOne

(http://www.infortrend.com/global/solutions/Softwares/eonone) auf den

Markt gebracht, das neue Managementwerkzeug für den EonStor GS

(http://www.infortrend.com/global/Event/2016/GS). Die Nutzer werden

mithilfe eines Wizard durch die Erstinstallation und den Workflow

geführt, damit alle speicherrelevanten Installationen und

Konfigurationen einfach und schnell abgeschlossen werden können.

Außerdem bietet es eine Reihe von Funktionen zur zentralen Verwaltung

von mehreren Systemen, wie beispielsweise Storage Resource Management

(SRM), Systemüberwachung, Zugriffsautorisierung und

Ereignismeldungen.



Mit Schwerpunkt auf bedienfreundlicher und intuitiver Steuerung

können im Workflow die Speichersteuerungen, wie z. B.

Speicher-Bereitstellung, zeitgesteuerte Backups als Snapshots und die

Cloud, in einen einfachen und reibungslosen

Schritt-für-Schritt-Ablauf integriert werden, indem ähnliche

Funktionen und Einstellungen in einer optimierten Seite gruppiert

werden. Dadurch wird eine Konfiguration neuer Systeme viel einfacher

und schneller, während man gleichzeitig den lästigen Aufwand mit

komplizierter Navigation vermeiden kann.



Zur Wartung ermöglicht das Storage Resource Management den

IT-Mitarbeitern die Analyse der Leistung und des Status der

Kapazitätsauslastung. So lassen sich Systemressourcen durch

Kontingentverwaltung optimieren und die Rentabilität auf die

Investition (ROI) verbessert sich, während umfassende

Ereignismeldungen zur Systemüberwachung dafür sorgen, dass die Nutzer

über verschiedene Ereignisse im System stets informiert sind.



"Wir haben die intuitive Schnittstelle EonOne entwickelt, um das

ganzheitliche Konzept unserer Unified-Storage-Lösung EonStor GS

widerzuspiegeln, denn es bietet einfachen Zugriff auf mehrere Systeme



und Features", erläuterte Thomas Kao, Senior Director für

Produktplanung bei Infortrend



EonOne unterstützt ebenfalls den EonStor GSe. Weitere

Informationen über EonOne findet man hier

(http://www.infortrend.com/global/solutions/Softwares/eonone).

Weitere Informationen über EonStor GS findet man hier

(http://www.infortrend.com/global/Event/2016/GS). Weitere

Informationen über EonStor GSe findet man hier

(http://www.infortrend.com/global/Event/2016/GSe).



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von

äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen

des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und

systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit

und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann

branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst

anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von

Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum der

jeweiligen Besitzer.







Pressekontakt:

Infortrend Europe Ltd.

Agnieszka Wesolowska

Tel.:+44-1256-305-220

E-Mail:marketing.eu(at)infortrend.com



Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Infortrend Technology, Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.10.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407543

Anzahl Zeichen: 3591

Kontakt-Informationen:

Firma: Infortrend Technology, Inc.

Stadt: Das brandneue Management-Tool für den EonStor GS Taipeh, Taiwan





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung