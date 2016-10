JSR-Wochenrückblick KW 39

Da verwundert es nicht, dass das Bankhaus auf zeitweise unter 10,- € implodierte. Dann am Freitag...

was ist bloß los? Wie auch schon 2008 befindet sich der europäische Bankensektor im Tiefflug. Am Mittwoch gab es sogar Gerüchte über einen Notfallplan der Bundesregierung zur Rettung der Deutschen Bank. Diese wurden zwar umgehend dementiert, aber laut einigen Experten befindet sich die Deutsche Bank in ernstzunehmenden Schwierigkeiten, da auch Hedgefonds massiv Gelder abziehen würden. Da verwundert es nicht, dass das Bankhaus auf zeitweise unter 10,- € implodierte. Dann am Freitag schien wieder alles halb so wild. Aus den veranschlagten 14 Mrd. USD Strafe sollen "nur" noch 5,4 Mrd. USD werden, worauf hin sich die shortseller wieder eindecken mussten und damit den Kurs zum Wochenschluss wieder auf über 11,50 hievten. Lustlos hingegen ging es an den Edelmetallbörsen zu. So verlor der Goldpreis vergangene Woche 1,7 % und der Silberpreis verlor auf Wochenbasis 2,6 %. Als Trend lässt sich im Edelmetallsektor eine Konsolidierung feststellen.



Wie immer an dieser Stelle haben wir wieder die wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Woche zur Ihrer Information zusammengestellt. Lesen Sie Details in unserem aktuellen Wochenrückblick.





Die Faszination des Goldes



Gold ist einfach zu verarbeiten, korrosionsbeständig, selten und besonders schwer im Gewicht. Die ersten die den Bergbau ins Leben riefen, waren die Ägypter, die das gelbe Edelmetall besonders schätzten. Sklaven förderten im alten Ägypten das Gold. Auch die Inkas liebten Gold und schmiedeten bekanntermaßen aufwendige Schmuckstücke.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/die-faszination-des-goldes/





Fission Uranium trifft auf weitere hochgradige Vererzungen und TerraX Minerals dehnt vererzten Trend aus



Der kanadische Uranexplorer Fission Uranium schnitt innerhalb der Bohrung PLS16-493, die auf der Linie '885W' niedergebracht wurde, 2,01 % U3O8 über eine Länge von 18 m, inklusive 5,77 % U3O8 und 5,39 % U3O8 in nur geringer Tiefe. Einen drauf legte noch die Bohrung PLS16-485! Ebenfalls erstklassige Bohrergebnisse meldete das auf dem kanadischen 'Yellowknife City'-Projekt explorierende Unternehmen TerraX Minerals. Wie mit den ersten vier auf dem 'Misspickel'-Prospekt niedergebrachten Bohrungen (1.076 Bohrmeter) gemeldet wurde, schnitten die Kanadier signifikante Zonen mit starker Vererzung sowohl in der 'Main'-Zone als auch im 'Hangenden'.





Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/fission-uranium-trifft-auf-weitere-hochgradige-vererzungen-und-terrax-minerals-dehnt-vererzten-trend/







Update zu Rye Patchs 'Florida Canyon'-Mine



Der angehende kanadische Edelmetallproduzent Rye Patch Gold (ISIN: CA7837271005 / TSX-V: RPM) hat ein weiteres Update zu der im Juli erworbenen 'Florida Canyon'-Mine im US-Bundesstaat Nevada veröffentlicht. Demnach kommen die Arbeiten an dem Projekt, die bis zum Ende des 4. Quartals abgeschlossen sein sollen, gut voran und liegen weiterhin sowohl im Budget als auch im Zeitplan. Bis zur geplanten Wiederinbetriebnahme der Mine müssen allerdings noch drei entscheidende Punkte der 'To-do-Liste' abgearbeitet werden...



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/update-zu-rye-patchs-florida-canyon-mine/







Wachsender Wohlstand gut für Edelmetalle



Der Wohlstand der Welt wächst. Rund 600 Millionen Asiaten können ein Nettovermögen von bis zu 42.000 Euro ihr Eigen nennen. Das sind dreimal so viele als noch im Jahr 2000. Betrachtet man die Weltbevölkerung, so ist die Vermögensmittelschicht seit 2000 von 10 auf 20 Prozent angestiegen. Vor allem in den Schwellenländern wie beispielsweise Vietnam oder Indien ist diese Tendenz zu erkennen.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/wachsender-wohlstand-gut-fuer-edelmetalle/







Houston - wir haben ein vergoldendes Problem



Dem legendäre Funkspruch "Houston, wir haben ein Problem" folgte damals 1970 die dramatischste Rettung der Raumfahrtgeschichte. Heute fordert die lockere Geldpolitik der Weltzentralbanken die Anleger heraus. Gold ist äußerst begehrt und als Kapitalschutz im Focus. Ein Überschreiten - und Halten - der psychologisch wichtigen Marke von 1300 US-Dollar je Feinunze spricht dafür.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/houston-wir-haben-ein-vergoldendes-problem/







Amis und Japaner treiben Gold an



Die Zentralbank von Japan, Bank of Japan, legte vor. Es gab zwar keine Zinssenkung. Doch die angekündigte Neubewertung der dortigen Geldpolitik verfehlte die Wirkung an den Märkten nicht. Immerhin will Japan das Zinsniveau unter Kontrolle behalten. Im Endeffekt bedeutet dies auf lange Zeit weiter sehr niedrige Zinsen. Was konnte da schon aus den USA kommen? Hätten Janet Yellen und ihre Notenbankkollegen die Zinsen wie vielerorts gefürchtet erhöht, wäre möglicherweise der Wert des Dollars gegenüber Yen und Euro nach oben gesprungen.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/amis-und-japaner-treiben-gold-an/







Kommentare zur Pressemitteilung